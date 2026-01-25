Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

馬場密探048｜「鼓浪好友」飛到開齋

馬圈快訊
更新時間：14:43 2026-01-25 HKT
發佈時間：14:43 2026-01-25 HKT

於兩個月前轉投桂福特馬房的「鼓浪好友」，今日復岀上陣跑千二米，入閘前獨贏賠率由二十九倍大幅下調至九點五倍，結果飛到馬到，該駒起步搶岀領放，終點前力拒「包裝明將」來犯，贏得在港首場頭馬。

第四場四班千二米的「鼓浪好友」轉至桂廄後初出即贏，為倉主桂福特省靚招牌。

桂福特說：「『鼓浪好友』由我接手時，馬兒健康和狀態均理想，所以我沒有安排牠試閘便出賽，只讓牠在草地快試。此駒今仗除下所有配備，這是我一貫的練馬作風，每匹接手的馬都重新學習，可能有時對，或許有時錯，我會從中學習，始終是我首季來港，我仍在每天學習中，在摸索的過程令我更了解每一匹馬的特性。」

