希斯「心雄雄」「都靈冠星」

希斯明日大軍壓境，除了出戰一級賽百周年紀念短途盃的馬王「嘉應高昇」，還有十一駒列陣，聲勢浩大，有機會連場數胡。希斯表示，廄內質新分子為數不少，且現時都進入作戰狀態，希望牠們出賽時都能夠交出表現，今戰除了「嘉應高昇」之外，「心雄雄」和「都靈冠星」均具爭勝機會。

心雄雄勇態保持

「心雄雄」上場終於在田草千四米贏得在港首場頭馬。

「心雄雄」上季服役，至上場終於在田草千四米贏得在港首場頭馬，今次續配楊明綸再跑同程，希斯分析說：「『心雄雄』早前本應有機會爭勝，可惜經常排在外檔，以致影響發揮，所以只能上名而未能贏馬，幸好牠上仗終於抽得內檔，鞍上人楊明綸亦把握機會，以極佳的發揮替其取得頭馬。今次此駒再跑千四米，又不幸地排在外檔，但是牠上場贏馬後，應有機會提升其鬥心，加上賽後勇態保持，所以『心雄雄』仍有機會在此爭取連捷。」

都靈冠星準備充足

「都靈冠星」最近先後在谷草千二米和田草千四米後上跑第二。

「都靈冠星」最近先後在谷草千二米和田草千四米後上跑第二，今日再跑千四米，希斯說：「今季『都靈冠星』只是三歲，可是開操後一直進展良好，致使其初出熱身之後，再跑兩場均跑第二名，表現令我感到滿意。今次牠再跑上名路程，賽前準備充足，希望臨場能夠克服外檔，再次跑出水準，拼入三甲一席，贏馬更最好不過。」

另一方面，早前回歸希廄的「直線力山」，在上月競逐香港盃後，明日將出戰一級賽董事盃，希斯表示，馬兒近期操練正常，試閘亦走勢良好，故屆時將以良好狀態出戰。然而，他不認為「直線力山」的實力足以在此擊敗兩匹現役頂級賽駒「浪漫勇士」和「遨遊氣泡」，今仗只希望馬兒盡力而為，爭取前列最接近位置，而下月舉行的三級賽百周年紀念銀瓶，將是該駒目標。

文傑