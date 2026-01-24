蘇志康舉家前往紐西蘭揀蟀
更新時間：14:25 2026-01-24 HKT
發佈時間：14:25 2026-01-24 HKT
「波」系馬主蘇振雄伉儷及其兒子蘇志康目前身在紐西蘭，出席紐西蘭卡拉卡馬匹拍賣會。蘇志康是香港馬圈年輕馬主之一，在買馬方面，喜歡親力親為參與物色良駒的過程，其師傅知名馬販John Foote也有出席該拍賣會，希望能夠尋到心頭好。
2026年卡拉卡周歲馬拍賣會是紐西蘭第100屆全國周歲馬拍賣會，這也是John Foote第五十一年從這個馬匹拍賣會入貨。John Foote是十三屆冠軍練馬師蔡約翰的御用馬販，除了蔡約翰外，他也有為賀賢等不少香港練馬師引入良駒來港服役，同時他亦創立了澳洲馬飼養代理商聯盟，培育過不少出色良駒，如香港傳奇馬王「精英大師」、澳洲馬后「戴花」等，蘇志康從對方身上學習許多寶貴的揀馬知識。
