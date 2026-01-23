班德禮「開心勇駒」「隼風雲」
周日沙田賽事，班德禮胯下七匹坐騎，全數均於早前曾由他策騎出賽，部分更在其胯下贏馬，如今再夥拍上陣，可望收人馬合拍之效。班德禮接表示，感謝各練馬師及馬主支持，冀望坐騎能跑出水準、爭取佳績，其中「開心勇駒」和「隼風雲」最具爭勝機會。
開心勇駒爭取連捷
「開心勇駒」過往贏馬及上名均來自谷草賽事，但今季牠轉投桂福特馬房後，復出首仗即在田草千六米上名；上仗再出由班德禮策騎更順利贏馬補中，周日出爭第十一場三班千六米，騎者分析說：「上仗是我首次策騎『開心勇駒』，對其了解不多，只感到牠全程走勢暢順，末段我指示其加速時，亦交出良好反應，看來牠在新環境之下狀態良好，以及競逐情緒甚佳，令其在以往未嘗有表現的賽程亦取得成績。目前此駒狀態及自信心仍在高峰，今次再跑千六米，即使較上仗多負八磅，仍有機會爭取連捷。」
隼風雲輕磅爭勝
列陣第七場四班千四米的丁廄「隼風雲」，前仗在同程跑獲季軍，上仗再出亦跑第五。班德禮說：「雖然『隼風雲』上仗表現未能再進，但其演出仍不差，早段墮後，末段仍追回不少失地；此駒出賽經驗仍淺，預期成熟後很大機會具中距離長力，但現階段還是跑千四米較合腳法。今仗只負一二二磅，同場未見有任何超級對手，希望屆時可拼入三甲，甚至贏馬而回。」
另外，班德禮表示出戰第二場四班千二米的「過關勇士」，上仗若非受制於慢步速和外檔，應可以跑得更接近，最終僅以頸位負於對手跑第五名，表現並不差；今仗再跑田草千二米，本有機會收復失地，但不幸地抽得十二檔起步，始終會對臨場取位有所影響，故能否有進步表現，要視乎屆時陣上臨場際遇而定。
文傑
