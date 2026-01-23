Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

葉楚航獻出第一次 為犬隻指導手明星賽擔任評判

馬圈快訊
一年一度最大型寵物盛事香港寵物節2026即將在灣仔會展舉行，香港不少人視狗狗、貓貓等寵物為家人，悉心愛護牠們。

其中香港狗會慈善犬隻指導手明星賽，將會在香港寵物節期間舉行，藝人容天佑以及數位著名靚仔靚女的KOL，均會與他們心愛的毛孩參加比賽。大會邀請本地練馬師葉楚航、心姐謝雪心擔任星級評判，令人期待。

葉楚航是前香港本地冠軍練馬師，練馬功夫無容置疑，原來他也十分喜歡貓狗，他和家人也有養貓狗，擔任此比賽評判最適合不過。

陳嘉甜


 

