馬場浮世繪｜薛達祺宣布掛靴

馬圈快訊
更新時間：12:58 2026-01-23 HKT
發佈時間：12:58 2026-01-23 HKT

根據外國傳媒報道，過往曾數次來港客串的前德國冠軍騎師薛達祺，已公開宣布正式掛靴，正式退出騎師生涯。本來他在今年春季到日本客串的計劃亦取消，今後只會策騎為馬匹作訓練，不會再上陣。

薛達祺現年五十二歲，從騎時至少贏出超過二千八百場頭馬，而且十度贏得德國冠軍騎師寶座，他在一一至一二年間策騎雌馬「丹山夢」，贏出法國凱旋門大賽與及英國英皇錦標，乃其從騎生涯的高峰。
文傑

