馬場浮世繪｜薛達祺宣布掛靴
更新時間：12:58 2026-01-23 HKT
發佈時間：12:58 2026-01-23 HKT
發佈時間：12:58 2026-01-23 HKT
根據外國傳媒報道，過往曾數次來港客串的前德國冠軍騎師薛達祺，已公開宣布正式掛靴，正式退出騎師生涯。本來他在今年春季到日本客串的計劃亦取消，今後只會策騎為馬匹作訓練，不會再上陣。
薛達祺現年五十二歲，從騎時至少贏出超過二千八百場頭馬，而且十度贏得德國冠軍騎師寶座，他在一一至一二年間策騎雌馬「丹山夢」，贏出法國凱旋門大賽與及英國英皇錦標，乃其從騎生涯的高峰。
文傑
最Hit
前萬事達卡高層轉行送外賣 每周收入僅數百元 揭中年失業悲歌「經驗讓我學會謙卑」
2026-01-22 13:57 HKT
長者咭推「智方便」電子版！3步驟免費申請 出示手機即享130+食買玩/交通優惠
2026-01-22 13:20 HKT
本地老牌旅行社遷深圳 月慳近20萬租金 讚羅湖商廈聚集同行「具協同效應」
2026-01-22 11:46 HKT
財政預算案2026懶人包︱幾時公布？會否派錢？即睇免稅額/消費券/長者福利等各方建議
2026-01-22 07:00 HKT
教育及職業博覽2026 掌握未來發展趨勢 開創夢想生涯路
2026-01-19 08:00 HKT