晨光追擊│ 「扶搖勢勁」勇態畢呈

更新時間：00:01 2026-01-23 HKT
發佈時間：00:01 2026-01-23 HKT

一如平日的周四晨課，昨朝大圈上出跳馬甚踴躍，不乏周日參戰分子及勇馬，現將過程摘錄如下。

「笑傲江湖」戴頭罩由助手跳兩段，動作瀟灑，展步俐落神態暢旺，毛色又夠油潤，保持勇態。
  「辣得快」助手跳一段，仍有啲稚嫩，不過力度持續提升，馬身更實淨，狀態尚可。「扶搖勢勁」戴頭罩由金誠剛跳兩段，出腳急勁，轉腳過程快如閃電，過終點後餘勢強勁，勇態畢呈。
  「遨遊氣泡」戴頭罩由助手跳三段，目前晨課有點懶洋洋，不介意要畀兩步，馬身好輕狀態亦勇。「百勝威龍」戴頭罩由希威森跳兩段，乖巧淡定步順有力，毛色有光澤，健康操足狀態理想。

「錶之銀河」戴頭罩由助手拍「飛鷹翺翔」跳兩段，不再急口快慢由人，身色都省鏡，空前吸引。
  「仁者荃承」戴頭罩由助手跳兩段，伸住頸走力度可以再好，神態則愈見活躍，狀態有進展。「錶之銀河」戴頭罩由助手拍「飛鷹翺翔」跳兩段，不再急口快慢由人，身色都省鏡，空前吸引。
  「洪才」戴頭罩由助手跳一段，畀佢走格外起勁，走規愈見順暢，質新馬不斷進步。「快活英雄」戴頭罩由助手跳一段，力度不錯神態活躍，馬身喼得靚，近況不遜贏馬時。
  「友瑩仁」戴頭罩由艾兆禮跳兩段，步伐穩健力度不弱，外觀四正，狀態具備爭勝水準。「幸運有您」戴頭罩由霍宏聲跳兩段，老馬雄風猶在，火力充裕，外觀又好睇，狀態對辦。
  「新力驕」副練跳一段，走勢硬朗急勁，毛色悅目烏卒卒，季內長處勇境。
  「快樂高球」戴眼罩及頭罩由班德禮跳兩段，內斂輕鬆完成，神態好步穩健，觀感非差。
  「增旺」戴頭罩由艾道拿草地跳兩段，口勁收斂情緒改善，力度亦不錯，觀感不俗。
  「過關勇士」班德禮草地跳兩段，密密腳走過，馬身壯且毛色油潤，保持理想進度。
  「源好運」廖康銘草地跳兩段，步幅開得好闊又夠急勁，馬身脹卜卜，毛色更充滿光澤，勇熟俱進。

兆文

