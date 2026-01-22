Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

百週年紀念短途盃│馬王嘉應高昇 衝擊大師紀錄

馬圈快訊
更新時間：22:29 2026-01-22 HKT
發佈時間：22:29 2026-01-22 HKT

本馬季的另一高潮，將由馬王「嘉應高昇」於周日在沙田馬場掀起。這匹由大衛希斯訓練的全球最高分短途馬，屆時會力圖追平已塵封接近二十一年的本地馬匹連捷紀錄，是役如能衛冕這場1200米一級賽百週年紀念短途盃，便會跟千禧年代的經典馬王「精英大師」平起平坐，共同擁有17連捷的香港賽馬史紀錄。由告東尼訓練的「精英大師」是於2002年12月26日至2005年4月24日止，連贏17場賽事。「嘉應高昇」則是由2024年2月12日贏得本身第三場勝仗以來，直至上月14日蟬聯一級賽香港短途錦標，此其間16戰未逢敵手，當中包括於去年10月18 日，在澳洲攻下全球總獎金最高草地賽珠穆朗瑪峰錦標，成為全球短途馬王。

「嘉應高昇」面對周日這場別具歷史意義的一戰之前，近來接連收到喜訊，先是於本月十七日獲國際馬壇權威機構《態況》（Timeform）評為2025年度年度馬王，兼封同年度最佳短途馬，連隨於剛周二公布的2025年浪琴世界最佳馬匹年終排名中，以破歷來中國香港賽駒最高紀錄的128國際評分，並列於排名榜的次席暨全球最佳短途馬，只比排榜首的法國馬「格倫島」少兩分。

在大衛希斯麾下，「嘉應高昇」出道以來19戰獲17冠2亞，累積獎金逾1.22億港元。回顧上年的百週年紀念短途盃，牠以1分07.20秒的佳績，刷新了自新保持的沙田草地1200米的場地紀錄時間。如周日在這場列為香港速度系列的首關賽事功成，「嘉應高昇」會於下月22日的次關賽事出戰1400米一級賽女皇銀禧紀念盃打衛冕戰，挑戰18連勝的空前壯舉。賽前，大衛希斯表示從未想過會訓練到一匹能挑戰「精英大師」連捷紀錄的賽駒：「我從未想過會發生，但現在看來大有可能。若參考晨操及試閘表現，『嘉應高昇』保持佳態，讓人很期待牠於周日的表現。

周日沙田馬場另一場重頭戲，則為前任馬王「浪漫勇士」與上季三冠王「遨遊氣泡」在1600米一級賽董事盃狹路相逢。「浪漫勇士」累積獎金高達2.4億港元屬目前世界紀錄，累積11場一級賽勝仗則是香港紀錄，今仗望「雙線」再創新高。「遨遊氣泡」則是自從繼1994年的「翠河」以來，香港賽馬史上第二匹長途三冠王，今仗的董事盃正是牠力圖連續第二年盡贏三冠的首關賽事。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
01:48
財政預算案2026懶人包︱幾時公布？會否派錢？即睇免稅額/消費券/長者福利等各方建議
社會
16小時前
長者咭推「智方便」電子版！3步驟免費申請 出示手機即享130+食買玩/交通優惠
長者咭推「智方便」電子版！3步驟免費申請 出示手機即享130+食買玩/交通優惠
生活百科
9小時前
大棋盤即時｜火災問責須視乎調查結果 消息：高官換馬另有玄機
01:22
大棋盤即時點評｜火災問責須視乎調查結果 消息：高官換馬另有玄機
政情
9小時前
本地老牌旅行社遷深圳 月慳近20萬租金 讚羅湖商廈聚集同行「具協同效應」
本地老牌旅行社遷深圳 月慳近20萬租金 讚羅湖商廈聚集同行「具協同效應」
樓市動向
11小時前
前萬事達卡高層轉行送外賣 每周收入僅數百元 揭中年失業悲歌「經驗讓我學會謙卑」
前萬事達卡高層轉行送外賣 每周收入僅數百元 揭中年失業悲歌「經驗讓我學會謙卑」
投資理財
9小時前
91歲羅蘭3日前缺席胡楓生日近況曝光 約一男星歎茶似「母子」 去年攙扶龍婆出席喪禮
91歲羅蘭3日前缺席胡楓生日近況曝光 約一男星歎茶似「母子」 去年攙扶龍婆出席喪禮
影視圈
10小時前
最新畫面曝光！網紅師傅裝修鑿穿樓板 屋宇署：已勒令停工 擬檢控涉事承建商｜Juicy叮
最新畫面曝光！網紅裝修師傅鑿穿樓板 屋宇署：已勒令停工 擬檢控涉事承建商｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
教育及職業博覽2026 掌握未來發展趨勢 開創夢想生涯路
活動資訊
2026-01-19 08:00 HKT
禦寒大法｜平民版「Gore-Tex防寒外套」爆紅 必學玉米式穿搭法保暖應對濕冷天氣
食用安全
6小時前
尖沙咀兩長者昏迷酒店房 夫死妻獲救 警循謀殺案跟進
尖沙咀兩長者昏迷酒店房 夫死妻獲救 警循謀殺案跟進
突發
1小時前