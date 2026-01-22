百週年紀念短途盃│馬王嘉應高昇 衝擊大師紀錄

本馬季的另一高潮，將由馬王「嘉應高昇」於周日在沙田馬場掀起。這匹由大衛希斯訓練的全球最高分短途馬，屆時會力圖追平已塵封接近二十一年的本地馬匹連捷紀錄，是役如能衛冕這場1200米一級賽百週年紀念短途盃，便會跟千禧年代的經典馬王「精英大師」平起平坐，共同擁有17連捷的香港賽馬史紀錄。由告東尼訓練的「精英大師」是於2002年12月26日至2005年4月24日止，連贏17場賽事。「嘉應高昇」則是由2024年2月12日贏得本身第三場勝仗以來，直至上月14日蟬聯一級賽香港短途錦標，此其間16戰未逢敵手，當中包括於去年10月18 日，在澳洲攻下全球總獎金最高草地賽珠穆朗瑪峰錦標，成為全球短途馬王。

「嘉應高昇」面對周日這場別具歷史意義的一戰之前，近來接連收到喜訊，先是於本月十七日獲國際馬壇權威機構《態況》（Timeform）評為2025年度年度馬王，兼封同年度最佳短途馬，連隨於剛周二公布的2025年浪琴世界最佳馬匹年終排名中，以破歷來中國香港賽駒最高紀錄的128國際評分，並列於排名榜的次席暨全球最佳短途馬，只比排榜首的法國馬「格倫島」少兩分。

在大衛希斯麾下，「嘉應高昇」出道以來19戰獲17冠2亞，累積獎金逾1.22億港元。回顧上年的百週年紀念短途盃，牠以1分07.20秒的佳績，刷新了自新保持的沙田草地1200米的場地紀錄時間。如周日在這場列為香港速度系列的首關賽事功成，「嘉應高昇」會於下月22日的次關賽事出戰1400米一級賽女皇銀禧紀念盃打衛冕戰，挑戰18連勝的空前壯舉。賽前，大衛希斯表示從未想過會訓練到一匹能挑戰「精英大師」連捷紀錄的賽駒：「我從未想過會發生，但現在看來大有可能。若參考晨操及試閘表現，『嘉應高昇』保持佳態，讓人很期待牠於周日的表現。

周日沙田馬場另一場重頭戲，則為前任馬王「浪漫勇士」與上季三冠王「遨遊氣泡」在1600米一級賽董事盃狹路相逢。「浪漫勇士」累積獎金高達2.4億港元屬目前世界紀錄，累積11場一級賽勝仗則是香港紀錄，今仗望「雙線」再創新高。「遨遊氣泡」則是自從繼1994年的「翠河」以來，香港賽馬史上第二匹長途三冠王，今仗的董事盃正是牠力圖連續第二年盡贏三冠的首關賽事。