希斯對「嘉應高昇」揚威百週年紀念短途盃信心十足

本週日（1月25日）沙田馬場將會上演兩場總獎金均高達一千三百萬港元的一級賽，除了董事盃（1600米）會有「浪漫勇士」與「遨遊氣泡」作正面交鋒外，百週年紀念短途盃（1200米）將有「嘉應高昇」力求擊敗六匹對手再添頭馬，追平由名駒「精英大師」保持的十七連勝中國香港訓練賽駒紀錄。「嘉應高昇」的練馬師大衛希斯深信這匹全球評分最高的短途佳駟仍然處於巔峰狀態。



「嘉應高昇」上週榮膺《態況》（Timeform）年度馬王（2025年）後，再於今週公佈的2025年浪琴世界最佳馬匹年終排名中高踞並列第二位，榮封全球最佳短途賽駒。



「嘉應高昇」至今十九戰十七勝，當中包括六場一級賽頭馬，更自2024年2月12日起已取得十六連勝。這匹短途王者去年勝出百週年紀念短途盃時造出1分07.20秒的頭馬時間，打破了自己保持的沙田1200米草地賽場地時間紀錄。大衛希斯深信，「嘉應高昇」自去年12月以壓倒性姿態攻下浪琴香港短途錦標（1200米一級賽）後，狀態絲毫未減。

大衛希斯說：「上仗也許是馬兒最精彩的一場勝仗，牠的狀態看來毫無減退，而馬兒最特別的一點，是牠總能維持極其優異且穩定的評分。一切都告訴我牠佳態依然。」



「我會說（牠的狀態）與上仗十分接近。要說牠更進一步，其實也不容易吧？」



曾兩度榮膺香港冠軍練馬師的大衛希斯表示，他從未想過自己訓練的賽駒竟能挑戰「精英大師」自2005年以來保持的紀錄。



大衛希斯說：「我從未想過會發生，但現在看來大有可能。若以晨操及試閘作為參考，牠（『嘉應高昇』）保持佳態，讓人很期待牠今仗的表現。」



「嘉應高昇」將續由潘頓執韁，自第四檔起步，同場的六匹對手分別是廄侶「好友心得」（班德禮），以及「驕陽明駒」（布文）、「舉步生風」（麥道朗）、「精算暴雪」（艾道拿）、「美麗第一」（蔡明紹）及「幸運有您」（霍宏聲）。



大衛希斯說：「『好友心得』需要再進一步。牠於升上更高班次前的表現非常出色，直至進軍一級賽後便顯得吃力。不過牠很健康，狀態也佳，我希望牠能夠跑入位置。」



十三屆香港冠軍練馬師蔡約翰也會派出「精算暴雪」及「驕陽明駒」出爭今屆百週年紀念短途盃。



這兩匹佳駟上仗同樣在浪琴香港短途錦標中不敵頭馬「嘉應高昇」，其中「精算暴雪」跑獲亞軍，而「驕陽明駒」則取得第五名。



蔡約翰說：「我認為兩駒現階段的實力相若，表現的差別會取決於當天的賽事形勢、步速及場地條件。」



「『精算暴雪』於國際賽當天表現出色，跑獲亞軍，而『驕陽明駒』的發揮同樣穩定。」



蔡約翰週日還會派出上季富衛保險冠軍一哩賽（1600米一級賽）盟主「紅運帝王」上陣，角逐三冠大賽的首關賽事董事盃，與「浪漫勇士」及「遨遊氣泡」同場較量。



「紅運帝王」上仗於12月14日出爭浪琴香港一哩錦標（1600米一級賽），最終在「遨遊氣泡 」及「神志勇進」之後跑入季席。這匹蔡廄佳駟今次將再與布文合作，從第一檔起步。



蔡約翰說：「你永遠不會知道賽道上會發生甚麼事，我們只能接受。我們都知道『紅運帝王』曾經擊敗過那匹良駒（『遨遊氣泡 』）一次，這正好說明了任何一天都可能遇到對自己有利的情況。」



「馬兒於國際賽當天的表現接近牠的最佳水準。現時牠狀態勇銳，一切無恙。」

力爭連奪三屆董事盃的「遨遊氣泡」是上季的三冠王，將從第六檔起步，而「浪漫勇士」將自第七檔出閘。這兩匹超級佳駟當天不但要迎戰同屬一級賽冠軍的「紅運帝王」及「金鑽貴人」，也要面對「美麗同享」、「錶之銀河」、「直線力山」、「祝願」及「陽光勇士」的挑戰。



蔡約翰說：「馬兒都很好，我預計牠們均會發揮應有的水準。牠們的狀態都十分好，在賽道上也一直有優異表現。」



「牠們於國際賽當天均跑得很好，現在經過一段時間休養後，我認為牠們已準備好再次交出精彩表現。」



「我對廄下各匹參賽馬的備戰進度已非常滿意，但面對『嘉應高昇』、『遨遊氣泡』及『浪漫勇士』三匹冠軍級佳駟，也不能抱有過高的期望。一切或會按計劃進行，但也有可能出現意外賽果，要到衝線一刻才能分曉。」



本週日（1月25日）沙田合共編排十一場賽事，頭場第四班幸福指數讓賽（1000米）將於下午十二時三十分開跑。