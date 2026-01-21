潘頓周日接手「開心指數」

周日（１月２５日）沙田十一場草地日馬賽，潘頓在一級賽百周年短途盃策騎香港馬王「嘉應高昇」；在董事盃則為三冠長途王「遨遊氣泡」主轡，其他坐騎實力亦見強勁，如「錶之星河」、「開心指數」、「一起美麗」、「飛來閃耀」、「運哥八斗」，「包裝明將」及「長峰小子」。

其中「開心指數」上場在港初出配周俊樂跑第三名，表現出色，熱身後狀態理應更進一步，今場帥權落在潘頓手中。

陳嘉甜