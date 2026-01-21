「浪漫勇士」準備就緒盼揚威董事盃向三冠王寶座進發

「浪漫勇士」將於周日（1月25日）出爭總獎金高達一千三百萬港元的董事盃（1600米一級賽），期盼在這項三冠大賽的首關賽事中打響頭炮，向今季的三冠王寶座進發。這匹超級佳駟於周二（1月20日）清晨作賽前最後一課快操，沿途走勢暢順，看來已為問鼎錦標準備就緒。

「浪漫勇士」在此課中與廄侶「浪漫戰神」在沙田草地跑道拍跳，在布文胯下輕鬆衝線，締速1分16.6秒（分段時間27秒、25.7秒、23.9秒），表現讓練馬師沈集成大感滿意。

沈集成說：「馬兒狀態良好，已在草地完成賽前最後一次快操。布文策騎牠出操後給予非常正面的評價，他很滿意馬兒的表現。當然，『遨遊氣泡』在一哩途程上是十分強勁的對手，但『浪漫勇士』將會交出好表現。」

出自香港國際馬匹拍賣會的「浪漫勇士」至今曾三度角逐一哩賽，包括於2022年勝出香港經典一哩賽（1600米）、於2023年在董事盃中不敵「金鎗六十」屈居亞軍，以及於2024年攻下安田紀念賽（1600米一級賽）。今仗將是牠自揚威安田紀念賽後首度回師1600米途程。

「浪漫勇士」至今十二度勝出沙田2000米賽事，代表作當數於2022年至2025年期間四度稱霸浪琴香港盃（2000米一級賽），締創一項紀錄。這匹中距離王者更是全球歷來贏得最多獎金的賽駒，累積總獎金約達二億四千零十一萬港元。

「浪漫勇士」將於周日出爭今季第三仗。這匹「勝利喝采」的子嗣曾於2024/2025年度馬季遠征中東，先攻下傑貝哈特錦標（1800米一級賽），之後兩仗分別在沙特盃（1800米一級賽，泥地）及杜拜草地大賽（1800米一級賽）跑獲亞軍，但其後因受傷而影響進度。

沈集成說：「無論馬兒的成績如何，都已是額外收穫。我只希望牠能盡力而為，但最重要的是牠開心、健康及自在。牠踏入12月後的狀態非常好，一切盡在掌握中。」

沈集成對「浪漫勇士」寵愛有加。

「浪漫勇士」今仗除了要迎戰上季三冠王「遨遊氣泡」外，還要面對大衛希斯麾下的佳駟「直線力山」。大衛希斯說：「我認為『直線力山』於12月一仗的演出實屬情有可原，當時牠有點搶口，並在內疊受困。不過馬兒前仗跑得很好，該仗才能夠作準。」

「直線力山」至今在港取得五捷。大衛希斯已為這匹佳駟擬定下一個目標，希望進軍將於2月8日舉行、總獎金高達四百二十萬港元的三級賽百周年紀念銀瓶（1800米讓賽）。

大衛希斯說：「如果馬兒能夠擊敗一眾冠軍級佳駟奪魁，我會感到喜出望外；如果牠能夠贏得位置獎金，我會非常高興。今仗將有助馬兒備戰百周年紀念銀瓶。」除了「直線力山」外，大衛希斯周日也會派出全球最佳短途賽駒「嘉應高昇」在沙田上陣。

由文家良訓練的「金鑽貴人」也會列陣今屆董事盃。這匹四項一級賽盟主將在梁家俊胯下首次增程角逐一哩賽事。

梁家俊說：「我們無法在1200米途程上擊敗『嘉應高昇』，因此今仗值得一試。從上仗的最後一百米可見，馬兒於末段越走越勁。」

「金鑽貴人」在2022/2023年度馬季成績驕人，合共取得八勝。

「我認為馬兒目前的首本途程是1400米，但此刻沒有合適選擇。我們會嘗試讓牠放鬆來跑，再觀察牠衝刺時的表現。馬兒晨操時的感覺良好。馬房把牠照顧得無微不至，牠心情愉快，態況令人滿意。」