嘉應短途馬世一 國際評分創港績

由大衛希斯訓練的「嘉應高昇」於2025年合共勝出五場一級賽，包括先在澳洲悉尼蘭域馬場攻下總獎金高達二千萬澳元（約合一億零一百萬港元）的珠穆朗瑪峰錦標（1200米一級賽），之後回師沙田馬場成功衛冕總獎金高達二千八百萬港元的浪琴香港短途錦標（1200米一級賽）。這匹嘉應團體名下的現任香港馬王於2025年上陣八次未嘗一敗，年終評分更超越了香港歷來眾多名駒，包括「步步友」（127分）、「美麗傳承」（127分）及「金鎗六十」（126分），成為香港賽馬史上第一。

香港馬王「嘉應高昇」這匹全球最佳短途馬，在國際賽馬組織聯盟公布的2025年浪琴世界最佳馬匹年終排名中，高踞並列第二位，成為歷來最高評分的中國香港賽駒（128分）。

「浪漫勇士」再度名列前茅，排名並列第七位，連續第二年打入全球排名前十位。

與「嘉應高昇」在該項排名中並列第二位的馬匹有日本雙雄「青春永駐」與「蒙面舞會」、英國的「監察官」以及美國的「管治權」，全僅次於榜首的法國佳駟「格倫島」（130分）。

「浪漫勇士」這匹前任香港馬王於2025年雖受傷患困擾仍三度報捷，包括先在阿聯酋美丹攻下傑貝哈特錦標（1800米一級賽），以及上仗締創歷史第四度勝出總獎金高達四千萬港元的浪琴香港盃（2000米一級賽）。其在國際賽馬組織聯盟的國際評分高達127分，與法國的「得令星」及美國的「寶礦獅山」同分，是這匹八歲佳駟歷來的最高評分，也是香港訓練賽駒歷來並列第二最高評分，僅次於「嘉應高昇」。

「嘉應高昇」在澳洲悉尼勇奪珠穆朗瑪峰錦標。

今年該項排名中共有十匹香港訓練賽駒的國際評分達115分或以上，包括「嘉應高昇」、「浪漫勇士」及三冠王「遨遊氣泡」（121分）均獲得出道以來的最高年終評分，成就了香港賽馬輝煌的一年。香港僅有約一千三百五十匹純種賽駒，但能夠持續培育出享譽全球的精英賽駒，充分證明了香港賽馬業的質素與實力。

其餘七匹獲評115分或以上的香港佳駟分別是「金鑽貴人」（117分）、「美麗同享」、「紅運帝王」及「驕陽明駒」（均為116分），以及「錶之銀河」、「嫡愛心」及「直線力山」（均為115分）。

沙田馬場於每個香港馬季舉行十二項一級賽。

馬會行政總裁應家柏表示：「香港賽駒再次在國際舞台上發光發亮，2025年浪琴世界最佳馬匹年終排名反映了我們的菁英級良駒的優點、實力與質素。兩匹香港訓練賽駒成功躋身全球首十位馬匹之中，但香港現役賽駒只有約一千三百五十匹，僅佔全球現役純種賽駒數目不足百分之一，這項成就實屬非凡。」

「『嘉應高昇』的國際評分上升至競賽生涯新高的128分，創下香港賽馬史的里程碑，成為歷來在浪琴世界最佳馬匹年終排名中評分最高的香港訓練賽駒。此駒本季的表現一直無懈可擊，廣獲認同是世界最佳短途馬，凸顯了香港賽馬在短途賽事方面的世界級水平。」應家柏續道。