馬會公益研究院 領鵬計劃攬人才

香港賽馬會公益慈善研究院1月20日宣布，推出「領鵬」人才培訓計劃（LEAP），旨在回應亞洲區內對公益慈善人才的迫切需求，為業界迅速發展培育具遠見的新一代領導者。隨着亞洲成為財富創造樞紐，區內慈善資產規模雖已達數百億美元，但管理人才培訓卻未能跟上擴張步伐。



公益慈善研究院主席黃嘉純表示，亞洲公益慈善界正處於關鍵時刻，「領鵬」計劃將致力為領袖裝備所需技能、工具與人際網絡，以推動系統性轉變。此計劃更是亞洲首個匯聚香港大學、麻省理工學院賈米爾脫貧行動研究室（J-PAL）及倫敦政治經濟學院三所國際頂尖學府的培訓項目。



香港大學校長張翔表示：「作為亞洲頂尖大學，港大很榮幸參與設計『領鵬』計劃。此計劃以區内的實際公益慈善挑戰為基礎，糅合亞洲獨特文化與社會狀況，為公益慈善高層專業人士裝備能帶來影響力的實用技能和信心，並為亞洲培育新一代能將遠景轉化為行動的領導人才。」



課程專為亞洲度身訂造，結合卓越學術研究與實戰研習，聚焦策略制定、影響力衡量及跨界協作。計劃將於4月至6月在香港舉行三個面授單元，並設有「LEAP 挑戰」讓學員處理實務議題。計劃現已開放申請並提供30個名額，截止報名日期為2月15日。

