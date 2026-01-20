廖康銘強陣出擊 盼「祝願」能揚威董事盃

目前領先練馬師榜的廖康銘於今週大舉出擊，除了於週三（1月21日）晚上派遣七駒強陣出戰沙田夜賽外，更會於週日（1月25日）派出馬房之星「祝願」競逐總獎金高達一千三百萬港元的董事盃（1600米一級賽），力爭頂級大賽殊榮。



季內曾勝出二級賽的「祝願」迄今十五戰六勝，包括於2025年攻下香港經典一哩賽。此駒將於週日在沙田競逐三冠大賽首關董事盃，與合共勝出十七場一級賽的「浪漫勇士」及「遨遊氣泡」同場對壘。



廖康銘說：「『祝願』今晨（1月20日星期二）進行快操，表現令人非常滿意。馬兒將以最佳狀態迎接週日的賽事。」

「祝願」力求為廖康銘摘下一級賽冠軍。



「『浪漫勇士』是匹世界級賽駒，而『遨遊氣泡』則是三冠王，要挑戰牠們絕非易事。不過牠們均已進入競賽生涯的較後階段，而我們仍有一些進步空間。我認為『祝願』仍續有進，馬兒狀態甚佳，備戰充足，賽果如何到時自有分曉。」



父系出自「飛速雅迪」的「祝願」曾於1月10日在跑馬地參加一組1700米試閘，在巴度胯下率先衝過終點，締速1分46.91秒（分段時間34.6秒、23.6秒、24.5秒、24.2秒）。



廖康銘說：「在跑馬地試閘是為了讓馬兒更投入一點，給牠一點點刺激，因為牠兩年來幾乎未曾離開過沙田。這次試閘是讓牠累積腳程的好機會，而牠跑來很放鬆，到末段衝刺凌厲，讓我很滿意。」



廖康銘季內已取得七場泥地賽勝仗，暫時屬眾練馬師之冠，而累積頭馬數目則達三十二場。他明晚將派遣「精英雄心」（124磅）及「新意馬」（120磅）角逐第二班天澤讓賽（1650米，泥地），盼能在三百一十二萬港元的總獎金中分一杯羹。



廖康銘說：「兩匹參賽馬的狀態俱佳。一駒大概會領放，而另一駒則可能居後競跑。賽事步速或會影響戰果，但兩駒的進度均不錯。」



「『新意馬』的戰績越來越好，尤其是當牠能夠控制賽事步速時。『精英雄心』今季較少遇到合適的比賽，僅曾在今季首仗跑過一次同班同程賽事。」

「精英雄心」已在港取得三捷。



「新意馬」今仗將由艾兆禮主轡，而「精英雄心」則再度夥拍希威森上陣。「精英雄心」已報爭兩項在美丹舉行的泥地賽事，分別是2月28日舉行的納哈爾塔錦標（1600米三級賽），以及3月28日上演的高多芬一哩賽（1600米二級賽）。



廖康銘說：「適合馬兒的此班賽事並不多，但我們一直讓牠保持狀態，而牠的試閘及操練表現俱佳，我預期牠能發揮最佳水準。（關於遠征杜拜）我們在明晚賽事後將有更清晰的方向。」



父系出自「正義」的「新意馬」攻下兩項第三班賽事後，今仗將首次在第二班賽事上陣。



廖康銘說：「當『新意馬』能帶頭掌控步速時，牠會表現得很好，看來明晚形勢將適合馬兒發揮。牠是匹演出穩健的佳駟，曾在負重磅下勝出第三班賽事，不過今仗將升班角逐。」



「馬兒很少犯錯。牠很多時出閘最快，然後切入內疊，而且不會搶口，懂得節省體力。這類型的賽駒通常都能為自己創造爭勝機會。」



廖康銘明晚也會派遣一出即勝的「旺旺嘉駒」（135磅），出爭第四班馬寶讓賽第二組（1200米，泥地）。此駒將由希威森執韁，自第三檔起步。



廖康銘說：「『旺旺嘉駒』出閘並非最快。牠上仗自內檔起步後迅速恢復走勢上前，希望明天牠能俐落地出閘。馬兒若可佔取合適位置的話，必屬爭勝要角。」



展望2月1日舉行的香港經典一哩賽（1600米），這位澳洲練馬師已為旗下五駒「白鷺金剛」、「晒冷」、「智勝神駒」、「翠紅」及「友瑩光」報爭這項總獎金高達一千三百萬港元的四歲馬經典賽事系列首關賽事。



「白鷺金剛」今天在沙田進行操練，為香港經典一哩賽備戰。



廖康銘說：「我對馬兒的表現非常滿意。我今早曾策騎牠進行一點操練，牠的步態甚佳。馬兒會按照慣常部署進軍該賽。」



本週三（1月21日）沙田合共編排九場泥地賽事，頭場第五班金山讓賽（1200米，泥地）將於晚上六時四十五分開跑。