香港打吡大賽│打吡之路：丁冠豪麾下「小鳥天堂」強勢進軍香港經典一哩賽

馬圈快訊
更新時間：16:54 2026-01-19 HKT
發佈時間：16:54 2026-01-19 HKT

香港賽馬會「打吡之路」系列專題故事來到第五篇，將會介紹丁冠豪麾下今季評分急升的新秀「小鳥天堂」。
 
2025/2026年度馬季的四歲馬經典賽事系列將於不足兩星期後揭開戰幔，首關香港經典一哩賽（1600米）將於2月1日舉行，總獎金高達一千三百萬港元；重頭戲第一百四十九屆寶馬香港打吡大賽（2000米）則定於3月22日上演，總獎金更高達二千六百萬港元。
 
「小鳥天堂」目前評分為95分，屬今季評分最高的本地四歲馬之一，預計可與其他熱門分子一同入圍競逐香港經典一哩賽。雖然香港經典一哩賽的1600米途程是「小鳥天堂」的新嘗試，但此賽對馬主高金沛而言並非新挑戰，他於2011年便曾派出名下的短途佳駟「小橋流水」出爭這項四歲馬大賽，最終取得第五名。「小橋流水」其後更成功揚威一級賽。
 
「小鳥天堂」父系出自「豪華房車」，於2023年在殷利殊經典週歲馬拍賣會上以二十七萬澳元（約合一百四十萬港元）售出。牠的同父兄長「驕陽明駒」曾於2024年先後攻下香港經典一哩賽及香港經典盃。
 
「小鳥天堂」上季在港出道，首兩戰連勝兩項1200米第四班賽事，但上季最後兩仗升班競逐第三班賽事時均未能建功。此駒在今季首戰再度出戰第三班賽事，終能摘桂而回；翌仗於去年11月繼續出爭同班賽事，在負重磅下首次挑戰1400米途程，最終以些微距離僅敗。

「小鳥天堂」的馬主高金沛接過競駿會盃的奬盃。
「小鳥天堂」的馬主高金沛接過競駿會盃的奬盃。

 
這匹自購新馬在其後兩戰取得連捷，先於去年12月在負頂磅135磅下勝出一項1400米第三班賽事，繼而於1月11日在沙田以壓倒性姿態揚威第二班競駿會盃（1400米）。
 
在競駿會盃一役中，領放馬「舞林密碼」首六百米的締速較標準時間快近一秒，而「小鳥天堂」則沿欄居中間位置競跑。轉入直路時，「小鳥天堂」在潘頓胯下移離內欄，其後在直路上沿跑道中央交出凌厲衝刺，最終以一個馬位之先取勝，首度出戰第二班賽事便高奏凱歌。
 
丁冠豪於「小鳥天堂」獲勝後說：「牠是匹好馬，我早有信心牠能達至第二班的水平。」
 
「我認為馬兒能夠應付一哩途程，也覺得牠正在進步。現階段我認為牠的首本途程將會是千六米，但是千六米賽事的步速可能稍慢，馬兒需要學習如何在馬群後列沉著應戰。」

「小鳥天堂」季內四戰三捷，但出道至今從未角逐1600米賽事。
「小鳥天堂」季內四戰三捷，但出道至今從未角逐1600米賽事。

 
隨著潘頓選擇夥拍「睿盛人生」出戰香港經典一哩賽，丁冠豪請來何澤堯為「小鳥天堂」執韁。這位練馬師希望馬兒今次能交出佳作，讓何澤堯有理由繼續選策牠出戰香港經典盃（1800米）及寶馬香港打吡大賽（2000米）。
 
丁冠豪說：「現階段我還未確定，但『小鳥天堂』是匹文靜的馬，我認為牠能應付更長途程。希望牠可以。」
 
其他本地四歲佳駟中，「錶之宇宙」克服肌腱傷患後於週日在沙田復出，角逐自去年3月以來的首場賽事，結果順利報捷，看來有力爭奪今屆香港經典一哩賽的參賽資格。
 
「錶之宇宙」以4.9倍獨贏賠率出爭第三班網球1600米讓賽，末段沿跑道中央以勁勢衝刺掄元，評分因而增至84分。
 
「天星」同樣剛於週日在沙田奏凱，是另一匹值得關注的四歲頭馬，此駒贏馬後評分增至82分，有機會於本週稍後公佈的優先出賽名單上榜上有名。

