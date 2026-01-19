「紅旺繽紛」和「勝在有型」團體馬主譚健業向來熱心公益，曾經出任香港六大慈善團體中的博愛醫院、仁愛堂及九龍樂善堂總理。

日前譚健業出席仁愛堂一年一度的周年慈善餐舞會，當晚大會邀請了政務司司長陳國基任主禮嘉賓，表演嘉賓是歌手鄭融。

譚健業分享了和他和鄭融；當晚司儀(GM)曾展望和何沛珈的合照，並呼籲大家支持仁愛堂，為社會有需要人士出一分力。

