譚健業支持仁愛堂
更新時間：15:30 2026-01-19 HKT
發佈時間：15:30 2026-01-19 HKT
發佈時間：15:30 2026-01-19 HKT
「紅旺繽紛」和「勝在有型」團體馬主譚健業向來熱心公益，曾經出任香港六大慈善團體中的博愛醫院、仁愛堂及九龍樂善堂總理。
日前譚健業出席仁愛堂一年一度的周年慈善餐舞會，當晚大會邀請了政務司司長陳國基任主禮嘉賓，表演嘉賓是歌手鄭融。
譚健業分享了和他和鄭融；當晚司儀(GM)曾展望和何沛珈的合照，並呼籲大家支持仁愛堂，為社會有需要人士出一分力。
按圖睇有關相片：
陳嘉甜
最Hit
沙田街頭遇露體狂 夜歸女轉身窮追：我無嘢驚，唔怕！ 拍下大隻露械男狼狽反應｜Juicy叮
2026-01-18 13:15 HKT
「錢大媽」申港上市 創辦人原來不姓錢 東莞豬肉檔起家 「加盟模式」變出130億零售王國
2026-01-17 17:47 HKT
靚女姐姐截停強塞都會票 港女入閘後有驚喜：冇諗過咁樣俾人 網民看出背後動機｜Juicy叮
2026-01-18 15:47 HKT
港人力推逾40年老牌扒房抵食牛扒！鐵板肉眼扒+薯菜只需$XX 1店見證九龍灣變遷 網民勾集體回憶：以前嚿牛油係重點
2026-01-18 11:15 HKT