「嘉應高昇」、「遨遊氣泡」與「浪漫勇士」同日復出競逐  「時尚賽馬日」形象大使馮允謙首度獻唱

時尚賽馬日將於一月二十五日（星期日）在沙田馬場舉行， 當日將舉行兩項一級賽， 總獎金均高達1,300萬港元，分別為「百週年紀念短途盃」（1200米）及「董事盃」（1600米），爲香港速度系列賽事及香港三冠大賽系列掀開戰幔。

沙田及跑馬地馬場將於上午10時30分開放入場，首場賽事定於下午12時30分在沙田開跑。馬迷配合賽日主題，穿著有藍色元素的服飾即可競逐「最佳服飾獎」（圖2），除可展現時尚風格之外，更有機會贏取豐富獎品。



著名唱作歌星馮允謙（Jay Fung）將首次登上馬匹亮相圈舞台擔任開幕表演嘉賓，並兼任「時尚賽馬日」形象大使及「最佳服飾大獎」評審之一。

兩項精彩一級賽同日上演 穿戴「嘉應高昇」元素服飾入場支持馬王

全日共編排11場賽事，焦點賽事為兩項一級賽。香港馬王「嘉應高昇」將出戰「百週年紀念短途盃」，力爭追平傳奇賽駒「精英大師」所保持的十七連勝香港紀錄。三冠王「遨遊氣泡」將力爭第三度揚威「董事盃」，並與迄今勝出十一項一級賽的「浪漫勇士」同場對壘。



公眾凡穿戴或攜帶包含「嘉應高昇」元素的服飾，即可免費進入沙田馬場公眾席。

著名唱作歌星馮允謙首度擔任開幕表演嘉賓

開幕表演將於當日早上11時15分在沙田馬場馬匹亮相圈舉行，著名唱作歌星馮允謙首度獻唱，為全日盛事揭開序幕，並兼任「時尚賽馬日」形象大使及「最佳服飾大獎」評審之一。

盛裝亮相競逐「最佳服飾大獎」#

入場人士只要穿著含有藍色元素的時尚服飾並拍攝全身造型照，便可參與競逐「最佳服飾大獎」，有機會贏得指定馬爹利XXO干邑白蘭地一瓶。參加者只須親臨公眾席「賽馬活動專區」樓下的「時尚型拍館」登記拍攝，或掃描場內指定二維碼進入網上平台完成登記提交照片，即可參加。形象大使馮允謙將擔任評審之一，親自挑選出最佳衣著參加者，並頒發「最佳服飾大獎」獎品予三名優勝者，優勝者更有機會與馮允謙合照。



參加「沙田馬場日日賞」有機會贏走指定潘頓親筆簽名「嘉應高昇」駿馬公仔連風鏡一套

進入沙田馬場範圍即可參與遊戲，打開「馬會投注三合一」應用程式登入投注戶口，經「馬上發現」進入活動頁面，於下午4時15分首500名提交正確答案的參加者可獲指定「賽馬小聯萌」馬靴掛飾一隻@。首名勝出者更可額外獲潘頓親筆簽名「嘉應高昇」約40厘米指定駿馬公仔連風鏡一套。其後第501-1000名可獲沙田馬場「駿星匯」買一送一訂座優惠券一張。

進入沙田馬場範圍即可參與遊戲，打開「馬會投注三合一」應用程式登入投注戶口，經「馬上發現」進入活動頁面，於下午4時15分首500名提交正確答案的參加者可獲指定「賽馬小聯萌」馬靴掛飾一隻。

「馬場有禮」指定「嘉應高昇」精品限時優惠

「馬場有禮」於1月25日特別推出沙田馬場門店限時優惠。購買指定「嘉應高昇」精品*即享8折優惠。凡以正價購買任何一件指定精品*，再購買一件指定「嘉應高昇」精品*，即可獲贈指定愛賽馬襟針(40mm) 一個 (款式將隨機派發)。產品及禮品數量有限，售或送完即止。(限量名額: 200) 優惠詳情及條款細則請參閱沙田馬場「馬場有禮」內之告示。



入場及投注人士須年滿十八歲，切勿沉迷賭博。活動詳情請參閱有關宣傳品及條款細則。圖片只供參考，與禮品真實的外貌及顏色可能有差異。活動及優惠内容可能不時更改，香港賽馬會保留最終決定權，恕不另行通知或提供賠償。查詢請致電香港賽馬會熱線1817或瀏覽活動網頁。



^活動當天沙田馬場將實施人流管理措施，請遵守工作人員指示。



#必須穿著含有藍色元素的服飾及拍攝全身照片方合資格競逐「最佳服飾大獎」。活動截止時間為1月25日下午4時，受有關條款及細則約束。



@活動受條款及細則約束，詳情請參閱「沙田馬場日日賞」活動網頁。

*公價﹑寄售及特價產品除外