「錶之宇宙」季內一出即勝 可望進軍四歲馬經典賽事系列

馬圈快訊
更新時間：09:02 2026-01-19 HKT
發佈時間：09:02 2026-01-19 HKT

由文家良訓練的「錶之宇宙」，於週日 (1月18日) 的沙田賽事中作今季的首次上陣，結果成功克服了肌腱受傷的不利因素取得勝利，令牠有望在總獎金一千三百萬港元的香港經典一哩賽 (1600米) 中亮相，賽後得勝騎師潘頓表示，「錶之宇宙」能克服傷患，文家良的悉心訓練實在功不可沒。此外，昨日另外兩匹能贏馬的後起之秀「天星」及「會當凌」也雙雙展現出在今季四歲馬經典賽事系列中的爭勝實力。
 
「錶之宇宙」(135磅) 自2025年3月之後因肌腱受傷而未有再上陣，昨日馬兒復出角逐，在昨日尾場的第三班網球1600米讓賽中自第九檔起步後沿途居中間位置，末後走勢強勁，結果以馬頸位之先擊敗亞軍「友瑩光」(130磅) 及季軍「幸運派彩」(134磅)掄元，所做頭馬時間為1分34.53秒。
 
潘頓說：「首先，這是一次十分出色的練馬表現，『錶之宇宙』因肌腱受傷，已休賽達十個月之久，今次復出要在第三班賽事負頂磅，而且復出之戰便角逐1600米，最終能贏馬實在難能可貴。」

潘頓表示「錶之宇宙」(圖) 今次的表現，相信足以令牠取得入場券。牠的出賽次數較少，可望有更多進步的空間。

 
「現時大家在努力爭取入圍四歲馬經典賽事系列 (香港經典一哩賽) 之時，『錶之宇宙』今次的表現，相信足以令牠取得入場券。牠的出賽次數較少，可望有更多進步的空間。」潘頓續說。
 
在另一廂，大衛希斯旗下的「天星」(128磅)昨日在艾道拿胯下出爭第三班的擊劍1400米讓賽第二組，結果以直領到底的姿態輕取對手，大衛希斯賽後對此駒的前景表示樂觀。
 
「天星」今仗賽前評72分，自第八檔起步後沿途領放，轉入直路後稍微向外移出，直路上走勢強勁，最終以三個馬位之先擊敗亞軍「綠野神馳」(124磅) 贏馬，締速1分21.30秒。

希斯表示「天星」(圖) 將劍指香港經典一哩賽。
希斯表示「天星」(圖) 將劍指香港經典一哩賽。

 
大衛希斯說：「我們將劍指香港經典一哩賽，這是一次相當優異的演出，相信今次之勝會換來八分至九分的評分升幅，應可令牠能夠入圍香港經典一哩賽。」
 
「今次是此駒在港迄今最出色的表現，雖然途程是1400米，但可以說牠已具備增程角逐1600米的條件，如你看看牠的血統及跑姿，只要牠到時抽得理想檔位，牠可望在香港經典一哩賽中取得好成績。」
 
「牠的狀態勇銳，現時距離香港經典一哩賽仍有兩個星期，兩賽的相隔時間恰可，我們都十分期待。」大衛希斯續說。
 
巫偉傑麾下的「會當凌」(120磅) 則在昨日作出道以來的第六次上陣，結果在周俊樂胯下在第三班的擊劍1400米讓賽第一組中贏得牠的第三場頭馬，擊敗比牠年長的賽駒「閃光燈」(119磅) 掄元。
 
下次香港賽事將於1月21日星期三晚上在沙田馬場舉行，當晚將上演九場泥地賽事。

