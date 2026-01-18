Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

馬場密探048｜「飛馬座」紀仁安破悶局

馬圈快訊
更新時間：17:15 2026-01-18 HKT
發佈時間：17:15 2026-01-18 HKT

法國騎師紀仁安近期手風稍放緩，連續三個賽馬日交白卷，幸好今午再在第八場夥拍徐雨石馬房的「飛馬座」贏馬打破悶局，該駒馬主亦獲得一百五十萬元自購馬特別獎金。

今日徐雨石旗下的「飛馬座」順利打開勝利之門，馬主獎金獵人團體經理人陶樺瑋說：「今次是我第一次養馬，『飛馬座』為我帶來第一場頭馬，可以與親友一起拉頭馬，真是非常開心。我多謝徐雨石一直很悉心地訓練馬兒，石哥是一位很低調實幹型練馬師，我很欣賞這位資深練馬師。『飛馬座』之前曾經跑得第四名，表現不錯，馬兒狀態越跑越好，今場排四檔理想，賽前練馬師都說有機會跑得接近，因此我們都有一定信心，希望馬兒持續進步，再交出好成績。」

按下圖睇更多相片：

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
「火雲邪神」梁小龍離世享年77歲 武打經典作無數 《陳真》、《功夫》深入民心丨獨家
00:59
「火雲邪神」梁小龍離世享年77歲 武打經典作無數 《陳真》、《功夫》深入民心丨獨家
影視圈
3小時前
陳松伶親回與張鐸姊弟戀婚姻兩大傳聞 曾因無法生育遭奶奶冷待 與老公至今未做一事
陳松伶親回與張鐸姊弟戀婚姻兩大傳聞 曾因無法生育遭奶奶冷待 與老公至今未做一事
影視圈
6小時前
渣打馬拉松2026 ‧ 持續更新
01:34
渣打馬拉松2026︱田總：得獎名單暫無調亂號碼布情況 10名海外精英跑手獲金級成績
社會
2小時前
沙田街頭遇露體狂 夜歸女轉身窮追：我無嘢驚，唔怕！ 拍下大隻露械男狼狽反應｜Juicy叮
沙田街頭遇露體狂 夜歸女轉身窮追：我無嘢驚，唔怕！ 拍下大隻露械男狼狽反應｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
01:04
渣打馬拉松2026︱累計59名跑手送院 兩危殆三嚴重
突發
1小時前
文記車仔麵執咗1間！「5舖街霸」神話不再？網民嘲「正常」 怒數3宗罪：熱潮過咗 人走茶涼
文記車仔麵執咗1間！「5舖街霸」神話不再？網民嘲「正常」 怒數3宗罪：熱潮過咗 人走茶涼
飲食
2026-01-17 15:47 HKT
「東張女神」慶祝父親生日揭「會長」身份 媽媽靚樣似岑麗香 傳戀TVB小生被指係有錢女
「東張女神」慶祝父親生日揭「會長」身份 媽媽靚樣似岑麗香 傳戀TVB小生被指係有錢女
影視圈
7小時前
港男鬧爆超市賣「下欄」金奇異果︰擺極都唔熟，好酸好硬！供應商Zespri話有得解 教一招催熟
港男鬧爆超市賣「下欄」金奇異果︰擺極都唔熟，好酸好硬！供應商Zespri話有得解 教一招催熟
飲食
2026-01-17 16:37 HKT
梁小龍離世丨曾有兩段婚姻隱婚誕女 前妻黎愛蓮傳遭家暴捲夫仇家襲擊致毀容
梁小龍離世丨曾有兩段婚姻隱婚誕女 前妻黎愛蓮傳遭家暴捲夫仇家襲擊致毀容
影視圈
2小時前
車cam直擊｜上水單車婦過馬路 遭客貨車撞斃 司機涉危駕被捕
00:17
車cam直擊｜上水單車婦過馬路 遭客貨車撞斃 司機涉危駕被捕
突發
3小時前