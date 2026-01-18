馬場密探048｜「飛馬座」紀仁安破悶局

法國騎師紀仁安近期手風稍放緩，連續三個賽馬日交白卷，幸好今午再在第八場夥拍徐雨石馬房的「飛馬座」贏馬打破悶局，該駒馬主亦獲得一百五十萬元自購馬特別獎金。

今日徐雨石旗下的「飛馬座」順利打開勝利之門，馬主獎金獵人團體經理人陶樺瑋說：「今次是我第一次養馬，『飛馬座』為我帶來第一場頭馬，可以與親友一起拉頭馬，真是非常開心。我多謝徐雨石一直很悉心地訓練馬兒，石哥是一位很低調實幹型練馬師，我很欣賞這位資深練馬師。『飛馬座』之前曾經跑得第四名，表現不錯，馬兒狀態越跑越好，今場排四檔理想，賽前練馬師都說有機會跑得接近，因此我們都有一定信心，希望馬兒持續進步，再交出好成績。」

