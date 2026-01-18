馬場密探048｜「雙星報喜」後上開齋

呂健威馬房的「雙星報喜」上場在千二米走得接近，今日改配周俊樂兼增程跑千四米，在早段快步速幫助之下，終於後上擊敗對手，贏得在港首場頭馬。

賽後「雙星報喜」馬主文壽強說：「我等這場頭馬已有一段時間，去年馬兒在三班曾經交出不俗的走勢，我就深信馬兒應有頭馬見面，可惜後來馬兒有骨刺，影響進度，我感謝威哥（呂健威）很有耐性。『雙星報喜』學習進度比較慢，而且非常懶惰，仍然是小朋友，比較遲熟，在學習中。威哥表示只要馬兒跑得暢順，便可交出強勁的走勢。由於『雙星報喜』比較大隻，因此今次威哥請周俊樂寧願走外疊蝕位，也不要守在內欄，因為擔心馬兒被困，結果威哥的戰略成功。我除了多謝威哥和其馬房團隊，也要感謝田泰安，因為他不時在晨操主課此馬，今次換周俊樂是馬房意思，因為馬房覺得田泰安常常留得太後，或許不太合馬兒等發揮。周俊樂今場發揮出色，下場仍然會由他主轡。」