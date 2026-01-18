馬場密探048｜「國千金」一出即捧盃

今午第三場三班一千米直路賽，十五運會香港獎牌運動員盃，由一對初岀今季自購馬包辦連贏，黎昭昇馬房初岀的練馬師團體馬「國千金」，在騎師潘頓胯下輕勝而回，桂廄「三甲之星」後上跑第二，「國千金」除贏馬捧盃外，馬主團體還取得一百五十萬港元自購馬岀賽特別獎金。

黎昭昇今日以「冷娃」及「國千金」起孖，在港從練已累積99場頭馬，只差一場就獲得100W，踏入在港從練的新里程碑。

黎昭昇受訪說：「『國千金』是練馬師團體馬，而這綵衣以往是我在新西蘭的馬房綵衣，現時『國千金』以這件綵衣在香港取得頭馬，對我來說，多一層意義，我很高興能為此馬建功。『國千金』在澳洲曾經贏千四米，不過牠在晨課不太容易操控，仍在學習中，因此即使此馬曾在快活谷試閘走勢理想，在短期內我也未必會安排此馬在谷草上陣，暫時會讓牠主攻田草一千米贏馬路程。『國千金』的質素不錯，希望牠的進度理想，扶搖直上。」

