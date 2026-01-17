廖康銘「快樂神駒」「友瑩光」

今季賽事進行接近一半，廖康銘馬房走勢強勁，目前取得三十二場頭馬，在練馬師龍虎榜上領先，同時最近兩次賽事均起孖。廖康銘表示，對馬房今季發展情況感到滿意，預期下半季將更多倚重質新馬出擊，另外他又澄清，目前廄內仍有空位，任何馬匹有興趣加盟都毋須「排隊」，只要盡快聯絡他，都有機會達成合作。

快樂神駒狀態冒升

「快樂神駒」上場即使排外檔起步，仍然力拼得季軍。

廖廄明午出馬七匹，其中今季新馬「快樂神駒」剛戰初出跑千二米入位，明日續配霍宏聲跑同程，廖康銘說：「『快樂神駒』質素良好，抵港後進度理想，狀態冒升甚速，上場演出也沒有令人失望，即使排外檔起步，仍然力拼得季軍。馬兒復課操練循序漸進，狀態和成熟程度均有進展，今次再跑千二，排二檔較前理想得多，希望牠臨場能有更出色發揮，爭取在港首場勝利。」

友瑩光千六正宗

「友瑩光」上場初出即在千二米後上得第五。

南非自購馬「友瑩光」上場初出即在千二米後上得第五，相隔兩個多星期後，今午將增程跑千六米，廖康銘解釋：「『友瑩光』剛戰演出不俗，賽後狀態亦有進展，此駒最正宗途程是千六米，本來最理想的部署是再跑一場千四米，然後才進軍千六米，可是明日兩組三班千四米，廄內都有馬匹報名出戰，所以『友瑩光』只好嘗試增程跑千六米，不過馬兒賽前準備充足，狀態肯定不成疑問，希望屆時能克服難度，拼入前列一席。」

對於前日馬會公告，曾在晨課期間失控，並在全天候跑道奔跑兩圈的「百威多贏」，廖康銘表示倘若賽前檢驗及格，便會按原定計劃上陣。此駒最近狀態漸入佳境，尤其是確立前領應是其最合適的跑法，上場牠在國際賽日入位難度不低，希望今次再次跑出水準，再次走入三甲。

文傑