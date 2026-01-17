曾經養有「俏郎中」、「郎中物」等駒的「俏」系馬主潘子聰醫生，與「眼光」系主理人譚榮根的兒子譚智峯是好朋友，兩人一起養有「俏眼光」，將出爭第三場三班一千米，這匹蔡廐馬今季表現出色，近三戰獲兩冠一亞，今場爭取在港的第三捷。

潘子聰醫生也是「會當凌」軍機八皇團體的經理人，上周日沙田賽事，同主馬「一生好彩」贏馬，賽後潘子聰醫生和另一位團體經理人馬主好友鍾一帆等人一起拉頭馬。當日鍾一帆表示很希望把好運帶給周日出賽的「會當凌」，一班好友馬主繼續拉頭馬。

周日「俏眼光」及「會當凌」均會出賽，且看能否為潘醫生帶來連場頭馬喜悅。

陳嘉甜

