馬場浮世繪｜東瀛三駒劍指杜拜
更新時間：16:16 2026-01-15 HKT
日本賽馬團體社台純種馬會(Shadai Thoroughbred Club)日前在其官方網站宣布，他們旗下的「遠觀天象」，已報名參加三月二十八日杜拜美丹馬場舉行，途程為千八米的杜拜草地大賽；此駒在日本先後贏出四場一級賽，今次將是其首次遠征杜拜。另外，去年秋季天皇賞冠軍「蒙面舞會」，則已報跑途程二千四百米的杜拜司馬經典賽和杜拜草地大賽，屆時會否出發，以及競逐哪一場大賽，則稍後再決定。
另一方面，日本另一匹泥地明星馬Mikki Fight，將出戰杜拜世界盃，會繼續交由騎師李慕華主轡。練馬師田中博康表示，該駒剛在十多日前上陣，在大井競馬場舉行的東京大賞典跑第二，為了讓馬匹有足夠時間休息，所以將避戰沙特盃，直接參加杜拜世界盃。
文傑
