Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

甜甜小記│多駒報名遠征杜拜

馬圈快訊
更新時間：16:06 2026-01-15 HKT
發佈時間：16:06 2026-01-15 HKT

馬會今日公布，兩匹港馬已報爭在美丹馬場舉行的杜拜超級星期六賽馬日（二月廿八日）賽事：「昇瀧駒」（偉廄）報爭北風錦標（泥地千二米三級賽）；「精英雄心」（廖廄）報爭納哈爾塔錦標（泥地千六米三級賽）。

而同在美丹馬場舉行的杜拜世界盃賽馬日（三月廿八日）賽事，則有以下賽駒報名：「精英雄心」（廖廄）報爭高多芬一哩賽（泥地千六米二級賽）；「舉步生風」（葉廄）、「金鑽貴人」（文廄）報爭阿喬斯短途錦標（草地千二米一級賽）；「自強不息」（文廄）、「昇瀧駒」（偉廄）報爭杜拜金莎軒錦標（泥地千二米一級賽）。

值得一提，曾揚威韓國短途錦標的「自強不息」，會先於下月十四日在沙特阿拉伯維雅德的安都拉茲馬場競逐二級賽維雅德泥地短途錦標，周俊樂已獲准請假離港策騎此駒。

有關「自強不息」的遠征部署，小記訪問馬主王宗彥，他說：「『自強不息』將於月底前赴沙特阿拉伯備戰；至於杜拜賽事，現時只是先報名，最終是否成行，要先看此馬在沙特的表現，及與練馬師商量過後才會有最終決定。」

按圖睇有關相片：

陳嘉甜


 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
港男遊越南失卡被狂碌1325萬 反用1招「窮人防盜術」竟零損失 網民：咁叫好彩定唔好彩？｜Juicy叮
港男遊越南失卡被狂碌1325萬 反用1招「窮人防盜術」竟零損失 網民：咁叫好彩定唔好彩？｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
陳茵媺容貌大變裝扮樸素惹爭議：內地都不這麼穿了 為陳豪執行李顯好老婆本色
陳茵媺容貌大變裝扮樸素惹爭議：內地都不這麼穿了 為陳豪執行李顯好老婆本色
影視圈
22小時前
湖南女童疑因找不到媽媽，在停車場激動暈倒後死亡。
00:09
湖南婦偷偷離開前夫家 9歲女尋母未果哭死街上︱有片
即時中國
6小時前
北上慳錢「上水出閘」大法失效？港男實測竟反貴3.6% 網民熱議原因嘲：你係咪外國返嚟？｜Juicy叮
北上慳錢「上水出閘」大法失效？港男實測竟反貴3.6% 網民熱議原因嘲：你係咪外國返嚟？｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-13 16:42 HKT
章小蕙認後悔嫁鍾鎮濤：全因戀愛腦 恨前夫剝奪子女探視權 失敗婚姻更多細節曝光
章小蕙認後悔嫁鍾鎮濤：全因戀愛腦 恨前夫剝奪子女探視權 失敗婚姻更多細節曝光
影視圈
8小時前
百佳全單88折！一連三日門市激減 金鳳米$74.8/包裝點心$10.5/維達12卷低至$22
百佳全單88折！一連三日門市激減 金鳳米$74.8/包裝點心$10.5/維達12卷低至$22
飲食
2026-01-14 16:28 HKT
五索開台大爆富豪馬先生性癖：可以搞成晚 被問「多人運動」咁回應 接受隨時分手？
五索開台大爆富豪馬先生性癖：可以搞成晚 被問「多人運動」咁回應 接受隨時分手？
影視圈
7小時前
被告萬日林當晚行凶後街頭被捕，官斥他將死者斬至幾乎身首分離，手法極為凶殘，依例判處終身監禁。
無業漢隨機斬殺七旬翁至近身首分離 事後扮作精神病人 官斥手法極凶殘判終身監禁
社會
2026-01-14 12:20 HKT
婆婆恐被榨乾便利店陷心寒對質 女店員爆1句話死守棺材本：「你個仔...」｜Juicy叮
婆婆恐被榨乾便利店陷心寒對質 女店員爆1句話死守棺材本：「你個仔...」｜Juicy叮
時事熱話
2小時前
泰國再「冧」起重機︱車CAM實拍2死5傷恐怖畫面 與在建高鐵慘劇同一承建商
00:18
泰國再「冧」起重機︱車CAM實拍2死5傷恐怖畫面 與在建高鐵慘劇同一承建商
即時國際
2小時前