甜甜小記│多駒報名遠征杜拜

馬會今日公布，兩匹港馬已報爭在美丹馬場舉行的杜拜超級星期六賽馬日（二月廿八日）賽事：「昇瀧駒」（偉廄）報爭北風錦標（泥地千二米三級賽）；「精英雄心」（廖廄）報爭納哈爾塔錦標（泥地千六米三級賽）。

而同在美丹馬場舉行的杜拜世界盃賽馬日（三月廿八日）賽事，則有以下賽駒報名：「精英雄心」（廖廄）報爭高多芬一哩賽（泥地千六米二級賽）；「舉步生風」（葉廄）、「金鑽貴人」（文廄）報爭阿喬斯短途錦標（草地千二米一級賽）；「自強不息」（文廄）、「昇瀧駒」（偉廄）報爭杜拜金莎軒錦標（泥地千二米一級賽）。

值得一提，曾揚威韓國短途錦標的「自強不息」，會先於下月十四日在沙特阿拉伯維雅德的安都拉茲馬場競逐二級賽維雅德泥地短途錦標，周俊樂已獲准請假離港策騎此駒。

有關「自強不息」的遠征部署，小記訪問馬主王宗彥，他說：「『自強不息』將於月底前赴沙特阿拉伯備戰；至於杜拜賽事，現時只是先報名，最終是否成行，要先看此馬在沙特的表現，及與練馬師商量過後才會有最終決定。」

陳嘉甜



