馬場密探048｜「將義」大熱順利取勝

更新時間：20:16 2026-01-14 HKT
發佈時間：20:16 2026-01-14 HKT

今晚快活谷第二場四班一六五○米，布文策騎大熱門的「將義」順利取勝。

「將義」馬主七俠五義賽馬團體成員藝人方力申沒有入場，至於其他馬主團體成員如「波」系馬主蘇振雄伉儷及其兒子蘇志康，馬主張舜清和其太太都有到場。

蘇志康對於「將義」順利交出頭馬感到很高興，他透露將和家人啟程去紐西蘭，物色良駒。蘇志康說:「『將義』在陣上常常跑得接近，有時遇上不利的步速，形勢不太好，但我們對這匹馬一直很有信心。上年『將義』部署爭分跑打吡，此馬的父母都是千四米，所赢的馬如『和平波』等馬都是九十分以上，賽事水準甚高。我們對『將義』的韌力一直沒有懷疑，馬兒自從增程而戰後，非常緊張和搶口，Cody做得非常之好，把馬兒調教導沒有那麼緊張，我希望馬匹能夠放鬆去跑，牠出爭快活谷。一六五○米和沙田千四米均合，其中沙田直路比較長，沒有谷草急彎，相信更合發揮。我們希望馬匹在三班繼續有好表現。」

