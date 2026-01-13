班德禮「康樂高球」「古惑大師」

班德禮在剛周日策騎「精英高球」贏得今季第十三場頭馬，另外「綫路萬里」和「紫荊盛勢」亦上名，表現不俗。明晚跑馬地夜賽，他將策騎五駒上陣，當中偉廄明星馬「康樂高球」將出戰三級賽一月盃，固然是焦點，班德禮認為「康樂高球」和「古惑大師」將是今戰頭馬希望。

康樂高球再贏一場

「康樂高球」今季跑過兩場熱身後，上仗再次取得勝利。

「康樂高球」上季七戰取得六冠一亞，表現極之出色，今季即使在高分起步，但是跑過兩場熱身後，上仗再次取得勝利。今次此駒首度增程跑千八米，班德禮說：「『康樂高球』上場贏馬之後，評分衝過一百分水平，餘下可供報跑的賽事已不多，於是我們便決定安排牠出戰今場三級賽。此駒競跑時快慢由人，非常容易操控，相信很大機會能夠勝任千八米，加上牠上季已在谷草賽事贏馬，場地適應性不成疑問，希望『康樂高球』再贏一場頭馬。」

古惑大師作戰狀態

「古惑大師」現階段還是競逐谷草中距離較為合適。

「古惑大師」早前曾在谷草一六五○米上名，可是其後轉戰田草千六米，演出未能承接，如今回師上名路程，班德禮分析說：「早前我在晨課親自策騎『古惑大師』快跳，馬兒當時走勢輕鬆，目前應具良好作戰狀態。此駒現階段還是競逐谷草中距離較為合適，希望屆時步速正常，好使牠能夠找遮擋後，以最適合牠的節奏爭取勝利。

對於列陣第二場四班一六五○米的「榮利雙收」，班德禮則表示，馬兒的評分較上季略有下調，所以近期在四班上陣已能經常接近，甚至曾在千四米跑第四名，反映目前評分已具競爭力。至於「榮利雙收」今次出戰谷草中距離，按理應該適合發揮，加上谷草賽事水平不及田草賽事，屆時有望憑藉較高級數交出理想成績，好彩的話甚至有權爭取在港首場勝利。

文傑