「康樂高球」挑戰一月盃 冀力壓眾強奪冠而回

「康樂高球」（124磅）上季出道以來戰績出色，將於週三（1月14日）跑馬地夜賽挑戰總獎金高達四百二十萬港元的三級賽一月盃（1800米讓賽）。練馬師蘇偉賢對這匹累積七捷的佳駟的勝算感到樂觀，認為牠實力可望更上層樓。



「康樂高球」是今屆一月盃陣中出賽經驗最少的賽駒。此駒於2024年底在香港初次上陣時評分為52分，至今上陣十次，目前評分已急升至102分，今仗將與十一匹對手在今季唯一在跑馬地舉行的分級賽爭逐錦標。



黃士心名下的「康樂高球」今仗是第一次挑戰分級賽，也是首度增程至1800米角逐。此匹五歲馬將在班德禮胯下自第八檔起步。



蘇偉賢表示：「我已經與馬主黃先生商量過，雖然馬兒是匹一哩馬，但我們的選擇不多，尤其是牠的評分已超過100分。」



「我們須安排馬兒跑不同途程。牠能應付所有挑戰，但不知道角逐1800米賽事的表現如何。我希望牠能奪冠而回，而不僅只是能順利應付。牠去年曾在跑馬地交出表現，且看今仗演出如何。」



「康樂高球」曾在跑馬地取得一捷，而今仗回師此場作賽，將與「美麗同享」（135磅）、「禪勝輝煌」（131磅）、「智取神駒」（128磅）、去年此賽冠軍「喜蓮勇感」（125磅）、「安騁」（124磅）、「安遇」（123磅）、「勁速威龍」（115磅）、「鈦易搵」（115磅）、「大浪圖田」（115磅）、「非惟僥倖」（115磅）及「天將龍駒」（115磅）較量高下。

練馬師呂健威曾於2020年憑「幸福分享」揚威一月盃，今年將派出「禪勝輝煌」、「勁速威龍」及「天將龍駒」參賽，力爭第二度奪得此項錦標。



「禪勝輝煌」曾揚威一項1800米三級賽，這匹出道以來已取得八捷的六歲馬明晚將首次在跑馬地上陣，挑戰這條獨特的跑道。



呂健威說：「牠是匹忠心的賽駒。我認為這場賽事正適合馬兒發揮，牠的實力足以應付。馬兒試閘表現出色，而鞍上人紀仁安也很了解牠。馬兒準繩可靠，在韓國一役也交出水準。」



廄侶「天將龍駒」將由巫顯東主策。這匹五歲馬曾於陣上從後大幅追前取勝，今仗將力爭交出季內第三場頭馬。



呂健威說：「馬兒狀態不俗，今仗負輕磅上陣，而我認為牠在輕磅下能有好表現；事實上，負輕磅上陣確對牠大有幫助，加上牠也是匹忠心的賽駒。」



對於「勁速威龍」，呂健威表示：「馬兒在跑馬地表現良好，希望今仗獲讓磅對牠有利。」



「大浪圖田」的練馬師丁冠豪說：「這匹馬很有趣，雖然已經是匹六歲馬，甚至到了上季尾仍在進步中，真是驚人。牠上次角逐1800米途程時表現一般，但我們可採取較為留後的策略，希望牠會有好表現。」



同晚，廖康銘將會派出「翠紅」（121磅）與「年少多好」（122磅）出爭總獎金高達二百八十四萬港元的第二班CANNES讓賽（1200米）。



新晉四歲佳駟「翠紅」上仗在陣上受擠迫下取得第五名，明晚將會出戰在港的第十場賽事，爭取第四勝。



廖康銘表示：「『翠紅』上仗運氣欠佳，因賽事步速偏慢而受困，導致未能望空。馬兒擅長在跑馬地作賽，我認為牠的實力足以應付第二班賽事。今仗是爭取再下一城的好機會。」



「年少多好」曾兩度在1000米賽事建功，今仗將力爭首場1200米勝仗。



廖康銘說：「馬兒從未贏過1000米以上途程，然而可供牠選擇的賽事不多。今仗讓馬兒佩戴頭罩，且看能否幫助牠穩定一點。『年少多好』是匹前速甚快的賽駒，牠將會以自己慣常的方式跟前競跑，而至於牠能否在1200米賽事中堅持到底，我們需要拭目以待。」



另一邊廂，蘇偉賢寄望「膨才」能在第三班APM MONACO盃（1650米讓賽）中重回勝軌。他說：「我仍相信馬兒能應付1800米的賽事，但牠上仗的表現令人失望，所以我們重回1650米作賽。」



「臻至辰」（123磅）將在第三班SAINT TROPEZ讓賽（1200米）力爭跨季三連勝。



蘇偉賢表示：「牠目前狀態良好。雖然難以判斷牠是否有所進步，但牠是一匹忠心的馬兒，上仗贏得精彩。我期待牠今仗能有出色的表現。」



本週三（1月14日）跑馬地合共編排九場賽事，頭場第五班METEORITES讓賽（1200米）將於晚上六時三十五分開跑。