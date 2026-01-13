楊明綸三駒易配
受薪董事兼牌照事務執行經理貝義理發出通告如下：
騎師楊明綸通知受薪董事小組，他因個人原因未能履行1月14日星期三跑馬地賽事的策騎聘約。因此，小組已批准以下馬匹易配：
第三場 11號「八里旺」改由紀仁安策騎
第六場 1號「三強」改由奧爾民策騎
第八場 9號「人和家興」改由希威森策騎
