獨家猛料│谷草主場 方嘉柏「幸運」反擊

今季廖康銘和方嘉柏爭冠軍，形勢激烈，剛周日廖廄起孖，頭馬數目又反先方嘉柏，不過今期跑谷草夜賽，是有「黑夜之神」、「谷草王」之譽的方嘉柏反擊的好時機。

今季廖康銘（圖）和方嘉柏爭冠軍，形勢激烈，剛周日廖廄起孖，頭馬數目又反先方嘉柏。

方廄近兩次谷草夜賽均起孖，周三晚派出七駒上陣，其中頭場「幸運傳承」前一場谷草贏馬，上場轉爭沙田配奧爾民落敗，今場回師谷草贏馬路程，配上近期頻頻贏馬的布文，有力補中。馬主張素玲是「幸運」系馬主主理人梁啟徽的太太，此系馬在港的養馬運向來不錯，方嘉柏可望以「幸運傳承」在頭場先拔頭籌。

今期跑谷草夜賽，是有「黑夜之神」、「谷草王」之譽的方嘉柏（圖）反擊的好時機。

「幸運傳承」（圖）今場回師谷草贏馬路程，配上近期頻頻贏馬的布文，有力補中。

陳嘉甜