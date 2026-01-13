鄧詠琪前往澳洲物色良駒

「魅力」和「知遇」系馬主鄧詠琪是馬圈少數懂得騎馬的女馬主，她和其家人多年來在港養馬，十分支持香港賽馬會。而鄧詠琪的好朋友前本地騎師楊啟棠（現名楊宗澤）Thomas Yeung是香港馬會培育的人材，當年楊啟棠掛靴後仍從事與賽馬相關的不同工作，現時他為澳洲神奇百萬拍賣公司（Magic Millions）的駐香港區代表。

近日澳洲神奇百萬拍賣公司（Magic Millions）舉行馬匹拍賣會，鄧詠琪和家人前往澳洲，出席拍賣會，希望順利物色良駒。而楊啟棠也積極發揮所長，希望為所有馬主朋友及買家挑選合適香港競賽環境的周歲馬及賽駒。

陳嘉甜