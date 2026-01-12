Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

競駿會成立賽馬團體促進會員晉身成為馬主

馬圈快訊
競駿會隆重宣佈成立競駿會賽馬團體，讓更多會員有機會晉身成為馬主，燃點養馬的無比激情。香港賽馬會特別安排於昨日（1月11日）在沙田馬場舉行2026年競駿會盃賽馬日這項年度盛事當日，正式成立競駿會賽馬團體。

香港賽馬會董事暨競駿會董事會主席胡家驃先生今日 (1月11日星期日) 在競駿會盃賽馬日的開幕儀式上公佈成立競駿會賽馬團體。
香港賽馬會董事暨競駿會董事會主席胡家驃，公佈成立競駿會賽馬團體。競駿會會員可透過競駿會賽馬團體，與志同道合的賽馬愛好者一同擁有經精挑細選的優質賽駒。競駿會作為香港賽馬會的全資附屬公司，也將同時參與競駿會賽馬團體一同持有馬匹，並憑藉其在馬匹管理方面的經驗擔任賽馬團體的經理人及司庫，以確保競駿會賽馬團體成員能輕鬆方便地投入養馬的樂趣。

競駿會會員將按照擁有權比例支付一筆最初費用，以購入馬匹的部分權益，並用作馬匹購買及進口開支；其後只需每月繳付恰好的練馬費及出賽費。這項計劃令競駿會會員的馬主夢更容易成真，不但可盡享各種馬主專屬待遇，更有機會按比例分享賽事獎金。

(右起)：香港賽馬會行政總裁應家柏先生、競駿會董事會前任主席楊紹信博士、競駿會董事會成員吳王依雯女士SBS, BBS, JP、香港賽馬會董事暨競駿會董事會主席胡家驃先生、香港賽馬會董事暨競駿會董事會成員羅啟華先生、香港賽馬會董事暨競駿會董事會成員羅碩瀚先生、競駿會董事會成員蔡惠宏醫生以及香港賽馬會賽馬商務部主管羅仲誠先生在競駿會盃賽馬日的祝酒儀式上合照。
香港賽馬會賽馬事務執行總監夏定安表示：「競駿會成立賽馬團體，讓其會員在領略競駿會的尊貴非凡體驗之餘，更為他們打開了通往馬主世界的大門。」

「據競駿會會員反映，他們對增加養馬機會的需求已相當殷切，而我們希望此舉可令透過賽馬團體擁有馬匹的競駿會會員數目繼續強勁增長。目前已有逾二百五十名競駿會會員參與賽馬團體，創歷年新高。」

競駿會賽馬團體初步將由三十五份股份組成，而競駿會會員將可憑每個會籍購入一份股份。競駿會計劃於2025/2026年度馬季購入一駒，日後若需求增加，或會增設更多賽馬團體。

競駿會賽馬團體特別安排於2026年競駿會盃賽馬日成立，而這天競駿會名下的五匹現役賽駒先後上陣，分別是「競駿良駒」、「競駿輝煌」、「競駿皇者」、「競駿勇士」及「競駿天下」，其中「競駿皇者」更在第七場紅梅谷讓賽(1200米) 奪冠。

競駿會成員在凱旋門慶祝「競駿皇者」在競駿會盃賽馬日的紅梅谷讓賽中取得之勝利。
週日的另一焦點是競駿會宣佈與皇家雅士谷賽馬會（Royal Ascot Racing Club）展開全新的合作計劃，讓兩會會員可於指定賽馬日享用雙方馬場的專屬會所廂房，以及參與雙方於年內聯辦的香港國際賽事及皇家雅士谷賽期等賽馬盛事的導賞團與其他活動。

競駿會是香港賽馬會於2007年設立的專屬類別會籍，一直積極推動賽馬運動成為年輕賽馬愛好者的尊尚生活體驗。競駿會在沙田及跑馬地馬場共設有六個場所，為會員提供別具特色的餐飲服務及全年專享的休閒時尚活動，把賽馬熱情與尊尚體驗共冶於一爐。

競駿會賽馬團體標誌著一個全新篇章的開始，致力促進會員一同深入了解賽馬知識，分享養馬體驗，共赴賽馬激情之旅。

