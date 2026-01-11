馬場密探048｜「白鷺金剛」大熱四連捷

廖康銘馬房今日強陣岀擊，可是多駒只上名而未能贏馬，直至第十場才憑「白鷺金剛」交岀頭馬，不過此駒至今連贏四場，今場即使易配布文仍然贏馬，下場該駒將岀戰香港經典一里賽。

賽後「白鷺金剛」馬主白鷺團體成員鄧思高說：「『白鷺金剛』很有鬥心，我很開心此駒今季可以四連捷，至於下場經典一哩配布文或潘頓，我暫時都不知道，潘頓有數匹坐騎可揀，而布文今場發揮『白鷺金剛』很好，布文也是一位非常好的騎師。」

練馬師廖康銘說：「『白鷺金剛』今場負重磅力壓『美麗星晨』贏馬，前駒的質素優秀外，鬥心也十分強橫。『白鷺金剛』下場將挑戰經典一哩賽，屆時騎師誰屬，將會在二十四小時內決定。」