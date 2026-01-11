希斯心繫靈犀 牧場九成設施受損
更新時間：17:35 2026-01-11 HKT
發佈時間：17:35 2026-01-11 HKT
發佈時間：17:35 2026-01-11 HKT
大衛希斯家族擁有的靈犀牧場，其附近山林於上周四發生大火，希斯隨即返回澳洲處理危機；今晨他趕返港督戰，並在第六場勝出「中國心」。賽後希斯說：「『中國心』今仗排十四檔形勢不利，但潘頓成功令牠放鬆去跑，此馬的目標是跑打吡，現時牠評分偏低，惟我仍會替牠全力爭分。」
問及靈犀牧場情況時，希斯心情轉低沉：「我今早七時才由澳洲飛回香港，一直很擔心和記掛牧場事件；不幸中之大幸是整個馬房沒有受損，但場內90%的設施受到影響及燒毁。現時靈犀牧場有三百多匹馬，只得我太太及三位兒子處理，處境很困難。」靈犀牧場今日則發出通告，指暫有七駒在火災中喪生。
陳嘉甜
