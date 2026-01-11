Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

希斯心繫靈犀 牧場九成設施受損

馬圈快訊
更新時間：17:35 2026-01-11 HKT
發佈時間：17:35 2026-01-11 HKT

大衛希斯家族擁有的靈犀牧場，其附近山林於上周四發生大火，希斯隨即返回澳洲處理危機；今晨他趕返港督戰，並在第六場勝出「中國心」。賽後希斯說：「『中國心』今仗排十四檔形勢不利，但潘頓成功令牠放鬆去跑，此馬的目標是跑打吡，現時牠評分偏低，惟我仍會替牠全力爭分。」

問及靈犀牧場情況時，希斯心情轉低沉：「我今早七時才由澳洲飛回香港，一直很擔心和記掛牧場事件；不幸中之大幸是整個馬房沒有受損，但場內90%的設施受到影響及燒毁。現時靈犀牧場有三百多匹馬，只得我太太及三位兒子處理，處境很困難。」靈犀牧場今日則發出通告，指暫有七駒在火災中喪生。

陳嘉甜
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
移英5年 活著很累 中產收入變月薪不足2萬元 港人後悔：回頭已是百年身｜Juicy叮
移英5年 活著很累 中產收入變月薪不足2萬元 港人後悔：回頭已是百年身｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
排隊7年一月兩派 拒絕東涌兩周後極速二派 公屋申請人：快到冇心理準備 網民恭喜：這區勁好住｜Juicy叮
排隊7年「一月兩派」 拒絕東涌兩周後極速二派 公屋申請人：快到過份 網民恭喜：這區勁好住｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-10 15:42 HKT
消處處聯同警方交代案件。梁國峰攝
01:00
元朗Yoho Town奪命火｜客廳起火夫死妻命危 不排除涉刑事成份
突發
7小時前
阮兆輝兒子阮德鏘宣布離婚 論分開原因極玄妙 疑避女星前妻辭港台工作：我不是你的Mr. Right
阮兆輝兒子阮德鏘宣布離婚 論分開原因極玄妙 疑避女星前妻辭港台工作：我不是你的Mr. Right
影視圈
3小時前
內地網民熱議「最無法接受的香港文化」 座廁/食飯搭枱未算最難捱？遊客提不能隨地做1件事引共鳴
內地網民熱議「最無法接受的香港文化」 座廁/食飯搭枱未算最難捱？遊客提不能隨地做1件事引共鳴
生活百科
2026-01-10 09:00 HKT
長壽必吃6大抗衰老食物 研究揭持續吃8周回春2歲 2款茶也上榜！
長壽必吃6大抗衰老食物 研究揭持續吃8周回春2歲 2款茶也上榜！
保健養生
9小時前
滙豐降定存息率後 仍有銀行逆市加息 身份證或生日含一數字有優惠
滙豐降定存息率後 仍有銀行逆市加息 身份證或生日含一數字有優惠
投資理財
7小時前
印尼婦搭港鐵偶遇陌生港女 離奇即場送糖提親 網民細思極恐 女事主自爆食糖後感覺｜Juicy叮
印尼婦搭港鐵偶遇陌生港女 離奇即場送糖提親 網民細思極恐 女事主自爆食糖後感覺｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
27歲女星宣布引退5天驚爆離世 生前被罕見病折磨兩年 母親悲痛證實噩耗
27歲女星宣布引退5天驚爆離世 生前被罕見病折磨兩年 母親悲痛證實噩耗
影視圈
6小時前
電費資助2026｜政府/中電/港燈17大電費補貼計劃！電費4折/派$300消費券/免費換家電 長者基層都有份
電費資助2026｜政府/中電/港燈17大電費補貼計劃！電費4折/派$300消費券/免費換家電 長者基層都有份
生活百科
5小時前