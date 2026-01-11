馬場密探048｜「小鳥天堂」捧競駿會盃

潘頓在第七場的坐騎「弦力寶」落敗拉停，但他始終是今日全面搏殺，於第八場他又夥拍「小鳥天堂」輕鬆贏得今日第五場頭馬，且捧走競駿會盃，同時又以六十六分提早封王，成為騎師王冠軍。

已報爭今屆香港打吡大賽的「小鳥天堂」，今日在潘頓胯下輕鬆捧走競駿會盃，馬兒贏來有餘未盡，四歲馬質素優秀，大家都關注潘頓今屆打吡會揀哪一匹馬。對此丁冠豪說：「我真是不知道，我都是在等消息。『小鳥天堂』一直在進步，牠今場贏得比我預期中輕鬆，我認為牠現階段跑千六米最合適，我希望馬兒持續進步，在出現慢步速時也可以跑出應有的水準。」

