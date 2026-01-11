馬場密探048｜「中國心」順利開齋

由大衛希斯家族擁有靈犀牧場附近上周四發生山林大火，希斯立即返回澳洲處理危機，昨晨希斯趕回香港，今午入馬場督戰，第六場四班千八米「中國心」順利贏馬開齋。

賽後希斯說：「『中國心』今場排十四檔，形勢不好，潘頓成功令馬兒放鬆去跑，原本此馬的目標是跑打吡，但由於評分偏低，相信非常困難，我預計牠今場勝馬後大約加九分左右，希望全力爭分跑打吡。」

當希斯被問及靈犀牧場的情況時說：希斯心情低沉地說：「我今早七時才由澳洲飛回香港，我一直很擔心和記掛牧場事件，不幸中之大幸是整個馬房沒有受損，可惜牧場內有90%的設施受到影響及燒毁。現時靈犀牧場有三百多匹馬，只有我的太太及我的三個兒子處理，處境很困難。」