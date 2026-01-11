馬場密探048｜「機械之星」順利補中
更新時間：14:58 2026-01-11 HKT
發佈時間：14:58 2026-01-11 HKT
文家良馬房的「機械之星」上場被捧成大熱門，卻整條直路塞車致敗。相隔兩星期之後，此駒今日強配潘頓再跑同程，繼續被捧成大熱門，但演岀沒有令馬迷失望，輕鬆越過「龍城強將」和「跨境駿馬」，順利補中，潘頓亦憑此連中三元，在騎師王積分表上遙遙領先。
賽後文家良說：「『機械之星』上場沿途形勢不利，塞在內欄，際遇很差，馬主希望馬兒今場起用潘頓嘗試。『機械之星』同場有數匹前領馬有機會快放，賽前潘頓都有說擔心馬兒排七檔不太有利，不過他始終是冠軍級騎師，今場跑法進取，留放走位出色，應記一功。」
