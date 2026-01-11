Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

馬場密探048｜「機械之星」順利補中

馬圈快訊
更新時間：14:58 2026-01-11 HKT
發佈時間：14:58 2026-01-11 HKT

文家良馬房的「機械之星」上場被捧成大熱門，卻整條直路塞車致敗。相隔兩星期之後，此駒今日強配潘頓再跑同程，繼續被捧成大熱門，但演岀沒有令馬迷失望，輕鬆越過「龍城強將」和「跨境駿馬」，順利補中，潘頓亦憑此連中三元，在騎師王積分表上遙遙領先。

賽後文家良說：「『機械之星』上場沿途形勢不利，塞在內欄，際遇很差，馬主希望馬兒今場起用潘頓嘗試。『機械之星』同場有數匹前領馬有機會快放，賽前潘頓都有說擔心馬兒排七檔不太有利，不過他始終是冠軍級騎師，今場跑法進取，留放走位出色，應記一功。」
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
排隊7年一月兩派 拒絕東涌兩周後極速二派 公屋申請人：快到冇心理準備 網民恭喜：這區勁好住｜Juicy叮
排隊7年「一月兩派」 拒絕東涌兩周後極速二派 公屋申請人：快到過份 網民恭喜：這區勁好住｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-10 15:42 HKT
元朗Yoho Town單位起火，釀一死一傷。梁國峰攝
01:00
元朗Yoho Town單位起火 釀1死1命危 逾400人疏散
突發
7小時前
內地網民熱議「最無法接受的香港文化」 座廁/食飯搭枱未算最難捱？遊客提不能隨地做1件事引共鳴
內地網民熱議「最無法接受的香港文化」 座廁/食飯搭枱未算最難捱？遊客提不能隨地做1件事引共鳴
生活百科
2026-01-10 09:00 HKT
移英5年 活著很累 中產收入變月薪不足2萬元 港人後悔：回頭已是百年身｜Juicy叮
移英5年 活著很累 中產收入變月薪不足2萬元 港人後悔：回頭已是百年身｜Juicy叮
時事熱話
2小時前
消處處聯同警方交代案件。梁國峰攝
01:00
元朗Yoho Town奪命火｜客廳起火夫死妻命危 不排除涉刑事成份
突發
4小時前
麥明詩9個月大兒子展現驚人自理能力 專家外婆讚不絕口 稱做一事可培養獨立性格
麥明詩9個月大兒子展現驚人自理能力 專家外婆讚不絕口 稱做一事可培養獨立性格
影視圈
20小時前
印尼婦搭港鐵偶遇陌生港女 離奇即場送糖提親 網民細思極恐 女事主自爆食糖後感覺｜Juicy叮
印尼婦搭港鐵偶遇陌生港女 離奇即場送糖提親 網民細思極恐 女事主自爆食糖後感覺｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
《蔣中正日記》解封｜自揭香港嫖妓細節 早洩、染性病等露骨色慾內容曝光
兩岸熱話
2026-01-10 15:41 HKT
TVB力捧男一驚爆頒獎禮內幕 曝光待遇「零車馬費」？ 大合照企後排：我這個18線演員
TVB力捧男一驚爆頒獎禮內幕 曝光待遇「零車馬費」？ 大合照企後排：我這個18線演員
影視圈
22小時前
內地網紅為流量疑偷走銅鑼灣酒店「無主孤魂」牌 傳屬已故女星 潘紹聰直擊證牌位失蹤
內地網紅為流量疑偷走銅鑼灣酒店「無主孤魂」牌 傳屬已故女星 潘紹聰直擊證牌位失蹤
影視圈
21小時前