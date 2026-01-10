桂福特「奇異歡星」「歡樂老撾」

今季首度在港開倉的桂福特，剛周三憑「特別美麗」贏得第十場頭馬，他表示馬季開鑼至今，廄內大部分參戰馬都跑出預期水準，不少更能取得突破，希望能藉此吸引更多馬主支持，而馬房攻勢亦將會繼續，對於今期六匹參戰馬，他認為以「奇異歡星」和「歡樂老撾」兩駒最具爭勝機會。

奇異歡星持續有進

「奇異歡星」明日轉戰田草千二米。

「奇異歡星」剛戰轉投桂廄初出，在谷草千二米跑第五，落後剛周三再出贏馬的「福星小子」僅個半馬位。明日「奇異歡星」轉戰田草千二米，練者分析說：「此駒來投前曾多次出賽，而且走得接近，加上健康正常，所以來投後可立即安排操練，逐步提升狀態，繼而開上戰陣。上仗牠跑回接近的第五，演出不差，復課狀態亦持續有進，如今轉戰田草千二米，相信沙田馬場的長直路將更適合其後上跑法，加上田泰安騎慣騎熟，希望『奇異歡星』演出進步，並能拼入前列歸來。」

歡樂老撾爭勝分子

「歡樂老撾」賽前備戰充足，將以更佳狀態迎戰。

對於列陣第六場四班千八米的「歡樂老撾」，桂福特分析道：「雖然『歡樂老撾』上場轉廄初出，在谷草千八米演出平平，但這正好收取熱身功效，同時令我了解其脾性，如今相隔三個多星期再出，並轉戰田草千八米，以其前仗跑此程落後頭馬僅兩馬位的表現，應該適合發揮，而且牠賽前備戰更充足，屆時將以更佳狀態迎戰，『歡樂老撾』可期演出進步，是今場爭勝分子。」

最後，桂福特表示「嘉應勇士」來投以來，晨課走勢都相當理想，可是陣上卻暫時未能發揮最佳水準，但畢竟馬兒在其馬房只出賽兩場，按理表現仍有進步空間，今次「嘉應勇士」繼續以良好的備戰狀態上陣，且抽得有利的二檔並只負一二一磅，屆時有望交出更理想的表現。

文傑