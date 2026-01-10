獨家猛料│「幸運」系生力軍「幸運奇兵」登場
更新時間：13:51 2026-01-10 HKT
發佈時間：13:51 2026-01-10 HKT
「幸運」系掌舵人梁啟徽和家人在港養馬多年，最令馬迷印象深刻，首推贏過一級賽的「幸運馬主」。梁啟徽和太太張素玲，兩位兒子梁文謙，梁文鴻及新抱一家人都有養馬。
今期沙田賽事，梁文謙的生力軍「幸運奇兵」將在港初出出爭第二場，梁文謙在香港的養馬運甚佳，同主馬「幸運有您」在羅富全訓練下取得八捷，表現出色；至於今次生力軍「幸運奇兵」隸屬廖廄，且看梁文謙和廖康銘合作能否擦出新火花。
另外，梁文謙的弟弟梁文鴻的「幸運愉快」將跑周日第三場，對於梁氏兄弟來說，當然希望一對「幸運」系馬有幸運之神眷顧，齊齊交出好成績。
陳嘉甜
