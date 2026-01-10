Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

獨家猛料│「幸運」系生力軍「幸運奇兵」登場

馬圈快訊
更新時間：13:51 2026-01-10 HKT
發佈時間：13:51 2026-01-10 HKT

「幸運」系掌舵人梁啟徽和家人在港養馬多年，最令馬迷印象深刻，首推贏過一級賽的「幸運馬主」。梁啟徽和太太張素玲，兩位兒子梁文謙，梁文鴻及新抱一家人都有養馬。

「幸運」系掌舵人梁啟徽和家人在港養馬多年，最令馬迷印象深刻，首推贏過一級賽的「幸運馬主」(圖)。
「幸運」系掌舵人梁啟徽和家人在港養馬多年，最令馬迷印象深刻，首推贏過一級賽的「幸運馬主」(圖)。

今期沙田賽事，梁文謙的生力軍「幸運奇兵」將在港初出出爭第二場，梁文謙在香港的養馬運甚佳，同主馬「幸運有您」在羅富全訓練下取得八捷，表現出色；至於今次生力軍「幸運奇兵」隸屬廖廄，且看梁文謙和廖康銘合作能否擦出新火花。

梁文謙的弟弟梁文鴻的「幸運愉快」(圖) 將跑周日第三場。
梁文謙的弟弟梁文鴻的「幸運愉快」(圖) 將跑周日第三場。
今次生力軍「幸運奇兵」(圖) 隸屬廖廄，且看梁文謙和廖康銘合作能否擦出新火花。
今次生力軍「幸運奇兵」(圖) 隸屬廖廄，且看梁文謙和廖康銘合作能否擦出新火花。

另外，梁文謙的弟弟梁文鴻的「幸運愉快」將跑周日第三場，對於梁氏兄弟來說，當然希望一對「幸運」系馬有幸運之神眷顧，齊齊交出好成績。

陳嘉甜

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
《尋秦記》電影版片酬表瘋傳 一要角收天價為宣萱十倍 古天樂不收分文林峯成港星之首？
《尋秦記》電影版片酬表瘋傳 一要角收天價為宣萱十倍 古天樂不收分文林峯成港星之首？
影視圈
18小時前
北上「深圳轉飛」新玩法！港媽實測深圳機場「神速」返港路線 網民再揭秘「隱藏玩法」：原來分段走平一半｜Juicy叮
北上「深圳轉飛」新玩法！港媽實測深圳機場「神速」返港路線 網民再揭秘「隱藏玩法」：原來分段走平一半｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-09 13:18 HKT
周星馳「舊愛」煞科宴上演「致命誘惑」 一舉動惹黃宗澤騷動「問米式」召喚
周星馳「舊愛」煞科宴上演「致命誘惑」 一舉動惹黃宗澤騷動「問米式」召喚
影視圈
15小時前
內地攻港麵店推$22超值早餐 食齊粥+蒸包+油炸鬼 網民：吃到深圳價！
內地攻港麵店推$22超值早餐 有齊粥+蒸包+油炸鬼！網民：吃到深圳價
飲食
2026-01-09 13:08 HKT
陳志被捕︱網傳妻子誇張炫富 巨宅魚缸養鯊魚女兒彈天價鋼琴
陳志被捕︱網傳妻子誇張炫富 巨宅魚缸養鯊魚女兒彈天價鋼琴
即時中國
19小時前
尖沙咀$7海景點心震撼內地網民！大呼「消費觀崩塌」：離譜，比廣州早茶仲平！
尖沙咀$7海景點心震撼內地網民！大呼「消費觀崩塌」：離譜，比廣州早茶仲平！
飲食
2026-01-09 13:18 HKT
前TVB「炫富男星」 面目猙獰鬧配角 指口篤鼻狂罵：你同我出去！ 賣樓投資拍戲壓力爆煲？
前TVB「炫富男星」 面目猙獰鬧配角  指口篤鼻狂罵：你同我出去！  賣樓投資拍戲壓力爆煲？
影視圈
5小時前
45歲女星不敵大腸癌病逝 抗癌4年兩次動刀 電療後仍為女兒贏歌唱比賽令人動容
45歲女星不敵大腸癌病逝 抗癌4年兩次動刀 電療後仍為女兒贏歌唱比賽令人動容
影視圈
17小時前
江華回應冇份拍《尋秦記》電影版：唔可惜 自爆本獲安排於片尾出場 評論彩蛋「冇特別」
江華回應冇份拍《尋秦記》電影版：唔可惜 自爆本獲安排於片尾出場 評論彩蛋「冇特別」
影視圈
20小時前
公司$800萬抽獎人人有份 花半日參加獎品原來係咁樣 打工仔嬲嬲：呢啲算唔算詐騙？｜Juicy叮
公司$800萬抽獎人人有份 花半日參加獎品原來係咁樣 打工仔嬲嬲：呢啲算唔算詐騙？｜Juicy叮
時事熱話
3小時前