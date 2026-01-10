Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

霍宏聲為唐獻芳贏馬補數

馬圈快訊
更新時間：13:43 2026-01-10 HKT
發佈時間：13:43 2026-01-10 HKT

現年24歲的南非年輕騎師霍宏聲近期面對不少挑戰，失去「白鷺金剛」、「小鳥天堂」、「一定超」及「祝願」等良駒的帥權。霍宏聲勝在年輕，對於騎者來說，當務之急自然是做好自己、跑好每場馬，爭取馬主和練馬師支持。

「祝願」其中一位馬主唐獻芳另一匹「浪漫戰神」周日跑第九場賽事，由霍宏聲主轡，上場配布文被問話，今場換上霍宏聲，或能轉一轉手風，有驚喜的演出。

另外，女馬主唐獻芳除了與好友劉栢輝養有「浪漫戰神」外，她也是廖康銘馬房鎮倉寶「祝願」馬主之一。今早「祝願」由巴度出試跑馬地閘，唐獻芳和另外兩位女馬主車曉紅和許禮詩均有到場。

「祝願」將配巴度出戰1月25日舉行的1600米一級賽董事盃，屆時會與「浪漫勇士」和「遨遊氣泡」同場較量。

按圖睇有關相片：

陳嘉甜

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
《尋秦記》電影版片酬表瘋傳 一要角收天價為宣萱十倍 古天樂不收分文林峯成港星之首？
《尋秦記》電影版片酬表瘋傳 一要角收天價為宣萱十倍 古天樂不收分文林峯成港星之首？
影視圈
18小時前
北上「深圳轉飛」新玩法！港媽實測深圳機場「神速」返港路線 網民再揭秘「隱藏玩法」：原來分段走平一半｜Juicy叮
北上「深圳轉飛」新玩法！港媽實測深圳機場「神速」返港路線 網民再揭秘「隱藏玩法」：原來分段走平一半｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-09 13:18 HKT
周星馳「舊愛」煞科宴上演「致命誘惑」 一舉動惹黃宗澤騷動「問米式」召喚
周星馳「舊愛」煞科宴上演「致命誘惑」 一舉動惹黃宗澤騷動「問米式」召喚
影視圈
15小時前
內地攻港麵店推$22超值早餐 食齊粥+蒸包+油炸鬼 網民：吃到深圳價！
內地攻港麵店推$22超值早餐 有齊粥+蒸包+油炸鬼！網民：吃到深圳價
飲食
2026-01-09 13:08 HKT
陳志被捕︱網傳妻子誇張炫富 巨宅魚缸養鯊魚女兒彈天價鋼琴
陳志被捕︱網傳妻子誇張炫富 巨宅魚缸養鯊魚女兒彈天價鋼琴
即時中國
19小時前
尖沙咀$7海景點心震撼內地網民！大呼「消費觀崩塌」：離譜，比廣州早茶仲平！
尖沙咀$7海景點心震撼內地網民！大呼「消費觀崩塌」：離譜，比廣州早茶仲平！
飲食
2026-01-09 13:18 HKT
前TVB「炫富男星」 面目猙獰鬧配角 指口篤鼻狂罵：你同我出去！ 賣樓投資拍戲壓力爆煲？
前TVB「炫富男星」 面目猙獰鬧配角  指口篤鼻狂罵：你同我出去！  賣樓投資拍戲壓力爆煲？
影視圈
5小時前
45歲女星不敵大腸癌病逝 抗癌4年兩次動刀 電療後仍為女兒贏歌唱比賽令人動容
45歲女星不敵大腸癌病逝 抗癌4年兩次動刀 電療後仍為女兒贏歌唱比賽令人動容
影視圈
17小時前
江華回應冇份拍《尋秦記》電影版：唔可惜 自爆本獲安排於片尾出場 評論彩蛋「冇特別」
江華回應冇份拍《尋秦記》電影版：唔可惜 自爆本獲安排於片尾出場 評論彩蛋「冇特別」
影視圈
20小時前
公司$800萬抽獎人人有份 花半日參加獎品原來係咁樣 打工仔嬲嬲：呢啲算唔算詐騙？｜Juicy叮
公司$800萬抽獎人人有份 花半日參加獎品原來係咁樣 打工仔嬲嬲：呢啲算唔算詐騙？｜Juicy叮
時事熱話
3小時前