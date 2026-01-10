霍宏聲為唐獻芳贏馬補數
更新時間：13:43 2026-01-10 HKT
發佈時間：13:43 2026-01-10 HKT
發佈時間：13:43 2026-01-10 HKT
現年24歲的南非年輕騎師霍宏聲近期面對不少挑戰，失去「白鷺金剛」、「小鳥天堂」、「一定超」及「祝願」等良駒的帥權。霍宏聲勝在年輕，對於騎者來說，當務之急自然是做好自己、跑好每場馬，爭取馬主和練馬師支持。
「祝願」其中一位馬主唐獻芳另一匹「浪漫戰神」周日跑第九場賽事，由霍宏聲主轡，上場配布文被問話，今場換上霍宏聲，或能轉一轉手風，有驚喜的演出。
另外，女馬主唐獻芳除了與好友劉栢輝養有「浪漫戰神」外，她也是廖康銘馬房鎮倉寶「祝願」馬主之一。今早「祝願」由巴度出試跑馬地閘，唐獻芳和另外兩位女馬主車曉紅和許禮詩均有到場。
「祝願」將配巴度出戰1月25日舉行的1600米一級賽董事盃，屆時會與「浪漫勇士」和「遨遊氣泡」同場較量。
