靈犀牧場附近山火 希斯家族當機立斷及早徹離

練馬師大衛希斯家族在澳洲的靈犀牧場，附近剛周四傍晚發生山火，一發不可收拾，已經波及靈犀牧場的外圍道路，希斯已經在日前返回澳洲主持大局，幸好希斯家族當機立斷，判斷正確，一早聽從澳洲政府的指示，人馬及早撤離，才可以做到所有馬匹和牧場員工全部安全。

靈犀牧場今早發出有關聲明，大致內容是靈犀牧場的宗旨是確保所有職員和馬匹安全。

靈犀牧場今早發出有關聲明，大致內容是靈犀牧場的宗旨是確保所有職員和馬匹安全，剛周五當地山火的情況迅速轉變為災難性，靈犀牧場已經盡一切努力做好了準備，並遵循了當局和專家的所有建議，但火災的影響是不可避免的。幸而靈犀牧場的人馬安全，可惜靈犀牧場的外圍道路、圍欄以及部分設施被燒毁了。至於主要的馬房、運營區域、操練跑道則沒有受到影響，聲明中說「我們的目標是儘快恢復正常業務，如果情況允許的話，甚至可能明天恢復正常。我們要真誠地感謝CFA和緊急服務，我們出色的員工，Benalla賽車俱樂部接待我們的員工，Inglis今天上午立即介入，以及許多正在協助我們馬匹搬遷和護理的行業同事和朋友。」

