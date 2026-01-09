香港經典一哩賽參賽陣容 料在周日沙田賽事後逐漸明朗

2025/2026年度馬季四歲馬經典賽事系列首關香港經典一哩賽（1600米）將於2月1日上演，而參賽陣容相信會於本週日（1月11日）的沙田賽事後逐漸明朗。多匹四歲佳駟將於這個關鍵的週末賽日上陣，力求取得佳績以提升入圍香港經典一哩賽的機會，從而爭奪高達一千三百萬港元的總獎金。



當天其中一個焦點將是第三班（條件限制）白石凹讓賽（1600米）。部分參賽馬冀能在此賽成功爭取出戰香港經典一哩賽的入場券，也有一些賽駒會以此賽作大賽前的最後砥礪。



這場只限四歲馬參加的賽事雲集了不少佳駟，當中由廖康銘訓練的「白鷺金剛」將負頂磅135磅上陣。此駒至今六戰悉數跑入三甲，最近三仗更取得三連捷，近況大勇。



潘頓在「白鷺金剛」的近三場勝仗中均為牠執韁，但這位冠軍級騎師今仗卻選策季內表現同樣出色的「美麗星晨」（134磅）出賽，而「白鷺金剛」則改由布文主轡。由告東尼訓練的「美麗星晨」季內曾勝出一哩賽事，潘頓對牠的進度讚不絕口。

潘頓正在物色香港經典一哩賽的坐騎，他將在週日沙田賽事策騎「美麗星晨」上陣。



潘頓說：「馬兒惹人喜愛，態度甚佳，能做妥一切要求。牠的前速頗快，鞍上人可加以利用。牠往往能佔得好位，表現甚為準繩。」



這匹「雷霆夜」的子嗣現時評分82分，看來很有機會奪得香港經典一哩賽的參賽席位。潘頓向來在香港經典一哩賽有不少坐騎選擇，倘若「美麗星晨」於

週日能以佳勢奪冠的話，相信有望獲得這位冠軍騎師的青睞。



潘頓補充道：「馬兒試閘表現良好，進度不錯。牠實而不華，每次出賽都專心競跑。馬兒看來佳態洋溢，我期望牠會再次交出佳作。」

丁冠豪馬房的「小鳥天堂」今季已取得兩捷。



與此同時，這位在今季騎師榜上領先的好手也有機會選擇夥拍「小鳥天堂」出戰香港經典一哩賽。由丁冠豪訓練的「小鳥天堂」（122磅）將於週日出爭主題盃賽第二班競駿會盃（1400米讓賽），力爭再下一城。



潘頓今季已兩度主策這匹「豪華房車」的子嗣掄元，並指馬兒的進度良好。



潘頓說：「馬兒是另一匹表現無可挑剔的佳駟，每次出賽均全力以赴。牠試閘表現良佳，時刻都繼續有一點進步。」



潘頓仍未選定香港經典一哩賽的坐騎，但表示他於週日賽事結束後將有更清晰的想法。



潘頓說：「還有一些事情要考慮，不過經過今個週末後，我相信自會有答案。」

「遨遊氣泡」再度衝擊三冠王

另一方面，「遨遊氣泡」自去年12月攻下浪琴香港一哩錦標（1600米一級賽）後首次試閘，為衛冕三冠王寶座備戰。



這匹七歲佳駟於週五（1月9日）早上在沙田參加一組1200米泥地試閘，最終在潘頓胯下以第六名輕鬆過終點，締速1分09.59秒。



隨著「浪漫勇士」的馬主劉栢輝決定安排牠今季留港參賽，預料「遨遊氣泡」將有機會在三冠大賽中與該匹已勝出十一項一級賽的八歲超級佳駟再度同場較量，勢將成為今季的焦點之一。



今季三冠大賽將於1月25日以總獎金高達一千三百萬港元的一級賽董事盃（1600米）揭開序幕。



本週日（1月11日）沙田馬場將舉行十一場賽事，頭場第五班赤徑讓賽（1200米）將於下午十二時三十分開跑。