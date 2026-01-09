Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

艾兆禮「一世美麗」「威利金箭」

馬圈快訊
剛周三策騎「福星小子」贏馬的艾兆禮，周日將有九匹坐騎列陣，且來自七個不同馬房，反映廣受支持；騎者表示，會繼續全力以赴，務求替坐騎爭取表現，以便爭取更多合作機會。今戰坐騎之中，則以「一世美麗」和「威利金箭」兩駒最具爭勝機會。

最近兩次賽事，艾兆禮均夥拍蔡廄馬勝出，先是策「星際快車」勝出三級賽洋紫荊短途錦標；剛周三則替「福星小子」取得連捷，騎練合作相當愉快。

一世美麗全力爭分

「一世美麗」近三戰取得兩冠一亞。
今戰艾兆禮替三匹蔡廄馬主轡，他對出爭第十場三班千六米條件賽的「一世美麗」最為看好；這匹四歲馬近三戰配麥道朗取得兩冠一亞，目前評六十五分，若要參加稍後的四歲大賽，仍有爭分之必要，今仗帥權落入艾兆禮之手，相信騎者必全力助此馬搶分。艾兆禮說：「今場賽事是給予這些質新馬爭分機會，以出戰稍後舉行的四歲馬經典大賽，『一世美麗』季內已贏過兩場頭馬，其中一場更是今賽路程千六米，所以牠的近態和路程適應性都不成問題，加上牠只負輕磅和排二檔上陣，當然有機會挑戰同場幾匹惡馬，以爭取季內第三場頭馬。」

威利金箭收復前失

「威利金箭」初出於田草千二米跑獲一席亞軍，上仗增程至千四米則跑獲季軍。
至於出戰第八場二班千四米競駿會盃的希廄「威利金箭」，在港跑過兩仗，初出於田草千二米跑獲一席亞軍，上仗增程至千四米則跑獲季軍，兩仗皆負於頭馬半個馬位。

「威利金箭」復課後，由艾兆禮接手操練，早前親自試過多課，騎者對其馬性已頗了解。艾兆禮說：「『威利金箭』跑過兩仗後，狀態穩步上揚，我每次替其出試後，都感到牠的狀態在進步中。此馬來港前賽績良好，抵港後亦已適應環境，陣上表現理應愈來愈好，今戰再跑千四米，應有機收復失地，爭取在港首場頭馬。」

文傑

