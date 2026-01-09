Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

周日沙田日賽多寶大賞共高達2,600萬港元

馬圈快訊
更新時間：13:49 2026-01-09 HKT
發佈時間：13:49 2026-01-09 HKT

本週日（1月11日）的沙田日賽，除了有累積多寶外，馬會更會撥出多寶，提供贏取合共達2,600萬港元的機會。
 
三T彩池有700萬港元累積多寶，如以10港元一注獨中三T正獎，估計彩金有機會高達1,300萬港元。
 
另外，馬會將從營辦者儲備撥出共130萬港元多寶，當中分別會注入30萬港元至第一口孖T及100萬港元至第五口孖T，預計10港元一注獨中的彩金可分別獲派300萬港元及900萬港元。
 
馬會更從多寶儲備撥出100萬港元至第11場賽事的四重彩及四連環合併彩池。
 
開售時間
週日賽事的各項彩池，將於1月10日中午12時正開始接受投注*。顧客可在各場外投注處#、電話投注及數碼平台**購票。
 
* 投注人士必須年滿18歲
 
# 部份場外投注處服務時間或有不同，請瀏覽https://is.hkjc.com/ocb/ocbbizhour_ch.pdf 查閱最新詳情
 
** 數碼平台包括網上投注服務「投注區」bet.hkjc.com、馬會投注三合一及Racing Touch流動應用程式
 

