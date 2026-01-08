麥偉利選策新星「揚凡高恩」角逐國王碟 盼憑輕磅之利奪魁

國王碟（1600米一級賽）將於本週六（1月10日）在南非凱尼沃斯馬場上演。今屆賽事的陣容鼎盛，最近兩季的南非馬王「戴夫大王」及「八加十八」均列陣其中，但大戰前夕廣受談論的參賽馬卻是三歲新星「揚凡高恩」。



「揚凡高恩」上仗雖攻下與今仗同場同程的好望角堅尼（1600米一級賽），但作為陣中唯一的三歲馬，牠將較同場十三匹對手少負十一磅上陣。



「揚凡高恩」出道以來六戰四勝，包括兩奪一級賽冠軍，其餘兩仗均跑獲亞軍。目前位居南非騎師榜前列的麥偉利今仗將夥拍「揚凡高恩」參賽，而非選擇繼續替同屬郭克及郭明勛馬房的另一參賽馬「戴夫大王」執韁。



麥偉利曾在香港策騎，2019年離港發展，而「揚凡高恩」迄今各仗均由他主轡。



「我必須作出選擇。毫無疑問，『戴夫大王』是匹好馬。上仗牠贏得十分出色，須知道當時牠承受莫大壓力，而賽事形勢也不適合牠發揮，因此牠必須展現十足拼勁。」麥偉利去年也曾夥拍「戴夫大王」在基維爾勝出一級賽金挑戰大賽（1600米）。



「我也認為開普敦近期雨量不多，跑道將會頗為乾快，讓『戴夫大王』佔優。」



「這些都是對『戴夫大王』有利的因素，但我覺得『揚凡高恩』的優勢也不小。馬兒是陣中最年輕的一駒，獲得所有對手讓磅，因此我選擇策騎牠參賽。」



「馬兒的前景令人充滿期待。我們從一開始便很喜歡牠，而看到牠在馬場上一再展現實力，感覺實在很好。若可目睹牠擊敗一眾年長佳駟奪魁，那就更加美妙了。」

「戴夫大王」改配蒙格爭功

本週末將由蒙格執韁的「戴夫大王」曾於去年12月13日出爭綠峽錦標（1600米二級賽），最終在麥偉利胯下勝出該項與今仗同場同程的重要前哨戰，而該仗敗於牠蹄下的「加利斯」、「再度遇見」及「航海旅行」也會出戰今屆國王碟，預料均會備受追捧。



麥偉利說：「『加利斯』及『再度遇見』於該仗末段的走勢均甚佳，就連『航海旅行』的衝刺我也覺得相當不俗。」



「眾所周知，『八加十八』今次將是（自去年7月後）首度上陣。單以賽績而論，牠或許是陣中最強的一駒，不過一哩可能較牠的首本途程略短，而且久休後的首仗也不容易應付。」



「八加十八」上季先後攻下大都會錦標、好望角打吡及日報錦標2000三項2000米一級賽，憑超卓表現榮登2024/2025年度馬季的南非馬王寶座。此駒上季最後一戰於去年7月出爭一級賽德班七月讓賽（2200米），惜以短距離之差不敵「真王子」而屈居亞軍，賽後一直休賽至本週末復出，預料將由愛爾蘭名將莫艾誠主㘘，與同屬今仗爭勝分子的「真王子」再度較量。



國王碟編為海外賽事第一組第八場，將於香港時間1月10日（星期六）晚上十時四十五分開跑。