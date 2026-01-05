艾兆禮「福星小子」「智勝攻略」
更新時間：18:06 2026-01-05 HKT
發佈時間：18:06 2026-01-05 HKT
發佈時間：18:06 2026-01-05 HKT
騎師艾兆禮昨日夥拍「星際快車」捧走三級賽洋紫荊短途錦標，周三晚跑馬地夜賽，其八匹坐騎亦具份量，有望為他繼續爭取頭馬進帳，他今晨操後表示，對「福星小子」和「智勝攻略」兩駒的機會最感樂觀。
福星小子有望再捷
蔡廄「福星小子」剛戰由艾兆禮策騎，在谷草千二米贏得其在港首場頭馬，周三晚此駒再跑同程，艾兆禮認為有望再捷。「無疑『福星小子』上場在負輕磅和排內檔等有利形勢下取得勝利，但畢竟馬兒服役至今出賽次數不多，照理贏馬之後，將有助提升馬兒的鬥心和戰鬥力，所以，即使今次加六磅再跑，對手亦較上場強，但『福星小子』維持進度，亦足以在此再次交出成績，爭取連捷。」
智勝攻略回復佳態
廖廄「智勝攻略」上季曾在谷草千二米三捷，周三晚此駒再攻此程，騎者分析說:「『智勝攻略』現階段競逐此路程最合適，剛戰此駒回師該路程，若非起步受碰撞，與及途中走外疊競跑，相信牠會跑得更接近，今次『智勝攻略』再跑同程，即使負磅稍重，但是相信目前已回復佳態，只要臨場發揮得好，起步守在前列至中間位置，牠便可以發揮出本身實力，是今場爭勝份子。」
文傑
