馬場密探048｜「俏眼光」今季第二捷

今日沙田第二場四班一千米直路賽，呂廄的「興馳千里」新勝而臨，被捧成兩倍大熱門，可是只跑尾三過終點。反而另一匹質新馬「俏眼光」卻克服一三五磅重磅，後上擊敗一度岀頭的「拉合爾」，贏得其今季第二場頭馬，至於蔡約翰今季頭馬數字升至十五場。

賽後「俏眼光」馬主潘子聰醫生說：「『俏眼光』上場在田草一千米出賽，狀態大約八成左右，負一三五磅重磅下都跑得第二名，表現已算不錯。『俏眼光』經過上場適應重磅後，今場再出仍然負一三五磅，而馬兒的狀態比上場更弗，心智比前成熟，結果成功重敲勝利之門，順利交出理想成績。我們多謝馬迷支持。我們預計『俏眼光』將來可以跑更長的路程，例如千二米，甚至千四米，當然一切全部交由蔡約翰部署。」

「俏眼光」另一位馬主譚智峯的爸爸譚榮根是「眼光」系馬主，譚榮根和其太太名下的「巧眼光」在去年十二月二十七日贏馬，「巧眼光」贏馬後，把好運延續至「俏眼光」。譚榮根笑說：「記得『巧眼光』贏馬後，我說過希望『眼光』系轉運，繼續有好成績，今日輪到『俏眼光」建功，我們當然開心。」

