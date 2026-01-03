艾兆禮「喜尊龍」「星際快車」

騎師艾兆禮於元旦日賽事演出一般，只有一匹坐騎「千帆駒」走入冷位，其餘悉數落第，不過明午沙田日賽，其九匹坐騎實力更強，有機會屆時交出成績，艾兆禮昨晨亦表示，對「喜尊龍」增程跑中距離比賽，「星際快車」則出戰三級賽洋紫荊短途錦標，兩駒均是其今戰爭分籌碼。」

喜尊龍爭勝份子

「喜尊龍」今季三戰田草千四米，取得冠亞季各一。

蘇廄「喜尊龍」今季三戰田草千四米，取得冠亞季各一，包括剛戰在麥道朗胯下，不敵「小鳥天堂」得第二，明日此駒增程跑千六米，艾兆禮說:「早前我已經在晨課期間，過檔「喜尊龍』操練，當時馬兒走勢輕鬆，顯然牠即使季內拼過幾場硬仗，目前勇態依然保持，今次此駒競逐中距離比賽，以其陣上後上跑法，與及幾場贏千四米的走勢，理應可以勝任，而且牠升二班上陣，負磅驟減十四磅，令我覺得馬兒有足夠條件繼續交出表現，『喜尊龍』將是今場爭勝份子。」

星際快車路合態勇

「星際快車」服役至今所取得的三場頭馬，均在一千米直路賽取得。

蔡廄「星際快車」剛戰才在三班賽贏馬，明日此駒挑戰三級賽，角逐洋紫荊短途錦標，艾兆禮認為仍有可爭之道。他說:「『星際快車』服役至今所取得的三場頭馬，均在一千米直路賽取得，顯然擅跑此程，上場牠輕鬆贏馬之後，今仗乘勇再戰，當然有機會繼續發揮出本身最佳水準，加上牠只負一一五磅，同場幾匹實力對手至少要讓其十磅，『星際快車』形勢並非太差，希望牠憑路合態勇，再次走入前列。」

艾兆禮又提到，「穿甲戰鷹」上場縮程跑千二米效果不俗，只是遇上實力超級對手，才未能走得更接近，如今此駒再攻同程，同場對手裡，未見再有超級對手，「穿甲戰鷹」臨場有較佳際遇，足以走入三甲。

文傑