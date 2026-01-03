Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

甜甜小記│兩馬主元旦盈喜

馬圈快訊
記得小時候跟隨父母入戲院欣賞電影《阿甘正傳》，主角湯漢斯主演的阿甘在電影中有句名言，「人生像是一盒巧克力，你永遠不知道你會拿到甚麼口味」。周四元旦小記聽到類似的金句，出自「笑盈喜」馬主何志豪口中。何志豪受訪時提到做馬主最重要是有耐性：「買馬就似開盲盒，你不知道馬匹將來的成就如何，但畀到人希望！」賽後小記見到何志豪和太太李敏兒笑容燦爛，開心程度似乎不下於當年他們養有高分馬「好好瑪」贏出皇太后盃，可見「笑盈喜」為何志豪伉儷帶來其2026年首場頭馬，為這對馬主夫婦帶來彌足珍貴的養馬體驗。

「笑盈喜」為何志豪伉儷 (前排左一及二) 帶來其2026年首場頭馬，為這對馬主夫婦帶來彌足珍貴的養馬體驗。
另一個令小記留下深刻印象，是「精算」系馬主龐維寧的兒子龐熙霆。龐熙霆元旦旺氣迫人，他名下的「精算激流」贏馬後，尾場他的團體馬「晒冷」守尾門贏馬。小記訪問龐熙霆，他開心地說：「我在港養以來，第一次一日內拉兩次頭馬，今次更是在2026年首個賽馬日發生，真是好難忘，超級開心，希望大家新一年更加好，繼續贏馬。」 

至於「晒冷」團體經理人周浩乾賽後受訪時表示多謝馬會提供平台，讓他和一班好朋友一起養馬。

龐熙霆 (左) 元旦旺氣迫人，他名下的「精算激流」贏馬後，尾場他的團體馬「晒冷」守尾門贏馬。
香港馬圈出名競爭激烈，要贏一場頭馬，並非容易。賽後見到以上馬主朋友拉頭馬時展現美麗的笑容，小記也感受他們興奮的氛圍。龐熙霆的「精算奕然」將跑本周日第二場，既然馬主近期夠旺，不妨留意拖一票。

陳嘉甜

