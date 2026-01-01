Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

馬場密探048｜「安都」大熱飛到馬到

更新時間：16:21 2026-01-01 HKT
發佈時間：16:21 2026-01-01 HKT

蔡約翰馬房在第六場憑「精算激流」贏馬後，接着在第七場又憑大熱門「安都」勝出，順利贏得孖寶，並以二十四分在練馬師王積分上領先。

賽後「安都」馬主王忠秣說：「『安都』今場原本蔡約翰想搵麥文堅騎，但考慮到如果下一場會升三班跑，他未必造到磅，加上布文和潘頓同場早有聘約，所以搵紀仁安主轡。今日一月一日元旦日賽馬，『安都』順利贏馬，我們一家人非常開心。『安都』上場配韋紀力排十二檔，形勢不利，但都跑第二，表現已不錯。韋紀力騎完後，建議增程跑，所以蔡約翰部署此馬增程跑千六米。紀仁安是一位出色的騎師，今日發揮『安都』出色，，此駒下仗升三班仍會續爭千六米。」

